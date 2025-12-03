三大法人買超217億元助漲台股 南亞科放量收紅、成交值衝第一大

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股3日由美國科技股帶動續強，台積電（2330）拉尾收高在1,450元，鴻海（2317）、鴻勁（7769）、南亞（1303）、緯穎（6669）、台達電（2308）等電子權值要角連袂上漲，加上南亞量增續揚5.12%，拉抬大盤收漲228.77點、報27,793.04點，盤中高點也向上墊高至27,847.67點，但成交值縮減至4,396.98億元，三大法人續買超217.78億元。

盤面上，3日收漲停個股有29檔，從散熱、檢測、光電到零件加工都有代表，其中又以鈞寶（6155）、金山電（8042）、千如（3236）、華容（5328）等被動元件族群漲勢相對整齊；股價分布以中低價族群占多數。

此外，記憶體族群盤初一度發動強攻，但終場僅南亞科（2408）、品安（8088）、晶豪科（3006），以及跌多的商丞（8277）守住紅盤；其中，龍頭股南亞科連3日挑戰月線未果，但仍放量彈升1%、重回150元關卡之上，並擠下台積電登上成交值第一大。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超162.15億元，投信買超13.99億元；自營商買超（合計）38.64億元，其中自營商（自行買賣）買超18.43億元、自營商（避險）買超20.21億元。

統計3日成交值超過百億元個股有8檔。依序為：南亞科304.91億元，股價漲1%、收151元，盤中最高158元、最低148元；台積電292.67億元，股價漲1.4%、收1,450元，盤中最高1,450元、最低1,435元；南亞174.49億元，股價漲5.12%、收67.7元，盤中最高68.1元、最低64.1元；聯發科（2454）137.34億元，股價跌1.06%、收1,400元，盤中最高1,435元、最低1,400元；世芯-KY（3661）133.28億元，股價跌6.73%、收3,190元，盤中最高3,485元、最低3,160元；台達電122.97億元，股價漲0.81%、收997元，盤中最高1,005元、最低984元；鴻海117.29億元，股價漲2.25%、收227元，盤中最高230元、最低225元；華星光（4979）110.3億元，股價漲2.8%、收239元，盤中最高252.5元、最低236.5元。

台股 三大法人 台積電 南亞科 台達電 外資

