邁威爾併購強化光通訊布局 華星光有望受惠

美國光通訊大廠邁威爾（Marvell）2日晚間宣布將以32.5億美元收購半導體初創公司Celestial AI，該公司開發出獨有的Photonic Fabric™技術平臺，實現以光作為晶片與晶片間資料傳輸的媒介，Marvell將通過這項技術來強化其在AI數據中心連接領域的競爭力。而一旦Marvell成功取得領先地位，華星光（4979）作為其合作代工廠勢必將同步受惠。

Marvell首席執行官Matt Murphy表示：「此次收購建立在我們的技術領先地位之上，拓寬了我們在大規模連接領域的潛在市場，並加速了我們為AI和雲客戶提供業界最完整連接平台的路線圖。」他認為這項技術將為Marvell開拓一個價值100億美元的新市場，並且有望在2027或2028年發酵。

此外，Marvell還與亞馬遜達成了合作協議，由Marvell向亞馬遜發行股票認股權證，未來將根據亞馬遜採購Photonic Fabric產品的金額，來決定亞馬遜能以87美元的價格購入多少Marvell股票，上限為9,000萬美元。這意味著亞馬遜十分認可這項技術，並可視為未來潛在客戶。

而華星光作為其合作多年的代工廠，當Marvell成功在這場競賽中取得勝利，華星光的訂單自然有望隨之增加，同時法人也看好其未來有機會拿下更多美系客戶，因此公司近兩年來積極擴充產能，今年底產能預計將會達到去年四倍，明年將會再度翻倍，也就是去年的八倍，營運成長可期。2日公布10月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利6,000萬元，年增25%，每股純益0.43元，年增26.47%。