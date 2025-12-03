統一證券：看好「AI黃金時代」 台股2026年劍指34,988點

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
統一證券3日舉辦「2026年投資展望會」，統一證券總經理楊凱智（左4）率領統一投信總經理董永寬（右4）、統一投顧董事長黎方國（右3）、統一期貨總經理吳皇旗（左2）、統一投顧總經理廖婉婷（右3）、統一證券經紀部副總經理林麗玲（左2）、統一投信協理陳意婷（右4）、統一投顧首席經濟學家呂政道（右1）及總體經濟學家吳嘉隆（左1），舉辦「2026年投資展望會」。業者／提供
統一證券3日舉辦「2026年投資展望會」，統一證券總經理楊凱智（左4）率領統一投信總經理董永寬（右4）、統一投顧董事長黎方國（右3）、統一期貨總經理吳皇旗（左2）、統一投顧總經理廖婉婷（右3）、統一證券經紀部副總經理林麗玲（左2）、統一投信協理陳意婷（右4）、統一投顧首席經濟學家呂政道（右1）及總體經濟學家吳嘉隆（左1），舉辦「2026年投資展望會」。業者／提供

統一證券（2855）盛大舉行2026年台股投資展望會，旗下統一投顧以「萬馬奔騰，躍升天際」揭示馬年行情，樂觀預估2026台股指數高點上看34,988點，且極可能在第4季達成。

統一證券3日舉行2026年台股投資展望會，邀請知名總體經濟學家吳嘉隆，統一證券講師群包括統一投顧總經理廖婉婷、統一投顧總體經濟學家呂政道，加上統一投信明星經理人陳意婷協理，焦點對談更加入統一投顧董事長黎方國，統一證券精彩論點讓現場觀眾滿載而歸。

廖婉婷指出，隨著Google Gemini 3等多模態AI巨型模型問世，AI應用大爆發，預計將高效體現「變現力」。在電、金、傳產同步獲利成長加持下，2026年台股企業獲利預期穩健成長15%~20%，樂觀挑戰5兆元大關。同時，預期外資淨匯入規模上看200億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機，樂觀預估2026年台股高點上看34,988點，且極可能在第4季達成。

選股聚焦於台積電（2330）延伸的先進製程（2nm）及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁次族群。中小型股機會聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商。傳產方面則聚焦三大塊，包括消費概念（降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車）、政策相關（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子紅利受惠股（特化族群）。

統一投信協理陳意婷指出，近期備受矚目的美國「創世任務」，將結合國家與企業的力量，這項計劃將會使AI競爭進入國與國的直球對決，重塑未來十年的全球投資藍圖。陳意婷強調，未來主權之爭，將落實在各國財政支出增加、企業資本支出增加及貨幣政策寬鬆，有利股市多頭格局。

針對2026年投資布局，陳意婷提出主權之爭下的四大投資趨勢。在「邊界主權」領域，聚焦無人系統、國防軟體及自主防禦系統；「AI主權」方面，除關注雲端服務業者外，亦看好大型語言模型開發商、資料庫整合平台及AI硬體規格升級企業；「數位貨幣主權」領域，則看好受惠於美國相關法案支持的穩定幣生態系統參與者，以及金融創新基礎建設業者；「關鍵資源使用權」方面，AI算力需求催生電力革命，核電供應鏈、電力基建與儲能設備及稀土鈾礦等關鍵礦產，將成投資焦點。

統一證券在去年底喊出台股今年28,000點的市場最高點，成為「全市場最準確」的券商，目前持續看好2026年將延續多頭趨勢，挑戰34,988點。統一證券在「數位轉型」的腳步從未停歇，積極串聯集團的生活圈優勢，將投資理財與市場熟悉的OPENPOINT點數機制深度整合也推出全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP。

