永豐金投顧：台股2026年上看33,000點 看好AI、機器人、重電、特化

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

永豐金投顧指出，台股在今年4月7日因川普對等關稅，指數三天大跌3,900點，創下年度低點17,306點。後隨著川普TACO交易啟動，AI模型競賽、算力軍備、資本支出、搶產能與規格升級推動，台股指數V型反轉上攻。展望2026年，獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈，帶動台股本益比區間上移至17~23倍，對應2026年指數區間在25,000~33,000點。

台灣受惠下半年出口屢創新高，單月甚至突破600億美元，提前拉貨變持續拉貨，指數穩健走高，11月4日攻抵歷史高28,554點，台積電（2330）創下1,525元天價。當然台股也呈現K型經濟，資金集中度持續提高，台積電、台達電（2308）與鴻海（2317）貢獻大盤漲幅7成，非AI股價垂淚回跌至4月2日解放日低點者為數不少。

回顧2023年台股漲幅26.8％、2024年漲幅28.4％、2025年至今漲幅19.2％。2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63％，預期2026年將持續擴張32％。在台積電成長25％帶動下，台股上市公司獲利預期成長18％，EPS預估來到1,438元、AI帶來生產力提升，以及內資力挺，主動式ETF帶動下，台股明年指數區間估計在25,000~33,000點。

AI主旋律部分，2026年AI資料中心擴建由CSP擴散至主權基金，Server機櫃、散熱、電源、PCB等產業快速蓬勃發展。受惠AI對於既有電子硬體產能排擠，電子次產業全員邁入成長期，關注協作機器人與AI後續應用商機。

重電與特化、傳產新動能，伴隨先進半導體產能擴充，台積電在地採購增加，特化材料進口替代商機顯現。AI高算力高耗能，電力設備商機激增。AI賦能漸成熟，人形機器人將崛起，建議提早布局關鍵零組件掌握趨勢；產業循環見底、評價基期低、接單回溫，具備高股息的傳統產業龍頭股，亦是優質標的。

