台股劍指34,988點 統一證券2026看好「AI黃金時代」三大核心動能助攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一證券3日舉辦「2026年投資展望會」，統一證券總經理楊凱智（左4）率領統一投信總經理董永寬（右4）、統一投顧董事長黎方國（右3）、統一期貨總經理吳皇旗（左2）、統一投顧總經理廖婉婷（右3）、統一證券經紀部副總經理林麗玲（左2）、統一投信協理陳意婷（右4）、統一投顧首席經濟學家呂政道（右1）及總體經濟學家吳嘉隆（左1），舉辦「2026年投資展望會」。圖／統一證券提供
統一證券3日舉辦「2026年投資展望會」，統一證券總經理楊凱智（左4）率領統一投信總經理董永寬（右4）、統一投顧董事長黎方國（右3）、統一期貨總經理吳皇旗（左2）、統一投顧總經理廖婉婷（右3）、統一證券經紀部副總經理林麗玲（左2）、統一投信協理陳意婷（右4）、統一投顧首席經濟學家呂政道（右1）及總體經濟學家吳嘉隆（左1），舉辦「2026年投資展望會」。圖／統一證券提供

統一證券（2855）於12月3日在台北喜來登大飯店，盛大舉行2026年台股投資展望會，邀請知名總體經濟學家吳嘉隆及統一證券講師群：統一投顧總經理廖婉婷、統一投顧總體經濟學家呂政道，以及統一投信明星經理人陳意婷協理，共同深入剖析 2026 年投資趨勢，並在焦點對談時間加入統一投顧董事長黎方國，與談者精彩的對談論點，讓所有參與盛會的投資人滿載而歸。

廖婉婷以「萬馬奔騰，躍升天際」揭示馬年行情，樂觀預估 2026 年台股指數高點上看 34,988 點，且極可能在第4季達成。隨著 Google Gemini 3 等多模態 AI 巨型模型問世，AI 應用大爆發，預計將高效體現變現力。在電、金、傳產同步獲利成長加持下，2026年台股企業獲利預期穩健成長 15%～20%，樂觀挑戰5兆元大關。同時，預期外資淨匯入規模上看 200 億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機。

廖婉婷強調，隨著 AI Server 硬體持續進化、AI Factory 興建及各國主權 AI 商機，AI 主幹架構競爭將達白熱化。選股聚焦於台積電（2330）延伸的先進製程(2nm)及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁次族群。中小型股機會聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商。傳產方面則聚焦三大塊：消費概念（降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車）、政策相關（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子紅利受惠股（特化族群）。

呂政道認為，在「AI 主權紅利」、「川普政策牛肉」與「聯準會降息循環」三大動能強力驅動下，統一投顧樂觀預估2026 年標普 500 指數上看 8,000 點。AI 永動機結合國家級資金擔保，推動美國進入生產力超級周期，加速「科技美元」制度化，強勢吸引全球技術與資本回流。政策面上，川普政府將全力迎戰建國 250 周年與期中選舉。資金面在通膨趨緩且降息周期啟動後獲助攻，預期 2026 年全年降息 4 碼；搭配中國大陸刺激與美歐日適度寬鬆挹注下，資金洪流蔓延至全球資本市場。在 AI 爆發、需求復甦、獲利上修及資金充沛多重支撐下，加上川習會、FIFA 世界盃等事件催化，2026 年可望季季都有利多題材，全面開啟由美國主導的新黃金時代。

陳意婷指出，近期備受矚目的美國「創世任務」（Genesis Mission），將結合國家與企業的力量，這項計劃將會使AI競爭進入國與國的直球對決，重塑未來十年的全球投資藍圖。陳意婷強調，未來主權之爭，將落實在各國財政支出增加、企業資本支出增加及貨幣政策寬鬆，有利股市多頭格局。

針對 2026 年投資布局，陳意婷提出主權之爭下的四大投資趨勢。在邊界主權領域，聚焦無人系統、國防軟體及自主防禦系統；AI 主權方面，除關注雲端服務業者外，亦看好大型語言模型開發商、資料庫整合平台及 AI 硬體規格升級企業；數位貨幣主權領域，則看好受惠於美國相關法案支持的穩定幣生態系統參與者，以及金融創新基礎建設業者；關鍵資源使用權方面，AI 算力需求催生電力革命，核電供應鏈、電力基建與儲能設備及稀土鈾礦等關鍵礦產，將成投資焦點。

回顧2025年，統一證券喊出台股28,000點的市場最高點，成為全市場最準確的券商，統一證券看好2026年台股延續多頭趨勢，挑戰34,988點。除了眼光精準、專業領軍之外，統一證券在「數位轉型」的腳步從未停歇，積極串聯集團的生活圈優勢，將投資理財與大眾熟悉的 OPENPOINT 點數機制深度整合，透過新推出的全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP，為用戶打造更全面、便捷的金融生活體驗。

