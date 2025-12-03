黃蔭基：明年台股上看33,000點 新台幣匯價偏強、台積電往1,971點移動

永豐金控（2890）今舉行2026年投資展望， 永豐金首席經濟學家黃蔭基博士預測，明年台股區間在25,000~33,000點，新台幣匯價明年偏強，預估在28.8~32元間，而台積電（2330）會往1,971點移動。

黃蔭基表示，2026年可以「聚焦兩個期待、兩個現實、四個風險」。兩個期待分別為財政的保障和AI的擴散；兩個現實為政治的分裂和經濟的不均；四個風險包括，期中風險、保護主義、AI疑慮和Fed的獨立性。

黃蔭基預估，明年Fed將再降息2碼，在第1季和第2季各降1碼；ECB在明年首季降息1碼，台灣央行則維持利率不變。

至於投資策略，建議擁抱黃金、AI和新台幣，黃蔭基表示，明年標普500指數上看7,600點；金價向4,900美元邁進；至於新台幣明年因美元轉弱而偏強。