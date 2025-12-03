黃蔭基：明年台股上看33,000點 新台幣匯價偏強、台積電往1,971點移動
永豐金控（2890）今舉行2026年投資展望， 永豐金首席經濟學家黃蔭基博士預測，明年台股區間在25,000~33,000點，新台幣匯價明年偏強，預估在28.8~32元間，而台積電（2330）會往1,971點移動。
黃蔭基表示，2026年可以「聚焦兩個期待、兩個現實、四個風險」。兩個期待分別為財政的保障和AI的擴散；兩個現實為政治的分裂和經濟的不均；四個風險包括，期中風險、保護主義、AI疑慮和Fed的獨立性。
黃蔭基預估，明年Fed將再降息2碼，在第1季和第2季各降1碼；ECB在明年首季降息1碼，台灣央行則維持利率不變。
至於投資策略，建議擁抱黃金、AI和新台幣，黃蔭基表示，明年標普500指數上看7,600點；金價向4,900美元邁進；至於新台幣明年因美元轉弱而偏強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言