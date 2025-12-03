台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

台股3日收盤上漲228.77點，終場以27,793.04點作收，成交量4,396.98億元；台積電（2330）收盤價1,450元，上漲20元，漲幅1.4%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、南亞（1303）、鴻海（2317）、華星光（4979）、鴻勁（7769）、奇鋐（3017）、上詮（3363）、緯穎（6669）及國巨*（2327）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、台玻（1802）、華邦電（2344）、智邦（2345）、金像電（2368）及高技（5439）。

第一金投顧表示，28,116點位的下向跳空缺口未補仍然是有效的壓力區，近日成交量亦都無法突破5千億元造成有效攻擊量，顯示市場追價意願不足，缺乏㇐舉突破上檔阻力的集體動能，市場仍在觀察台灣時間12月11日FOMC會議結果，短期盤勢恐面臨橫盤整理狀態；資金配置上，面對大盤的量縮整理「電子暫歇，非金電輪動」的訊號，資金聚焦於具有低基期或景氣復甦預期的族群，例如，塑膠、玻璃陶瓷及受惠於國際運價回穩的散裝航運，這些可視為市場在電子股休息時的防禦性或短線輪動標的。

然而，長線核心價值仍聚焦於電子股中的結構性增長，建議採取「回檔找買點，布局長期趨勢」策略，鎖定幾個AI供應鏈核心次族群，包含受惠於AI晶片高功耗挑戰的半導體測試介面、封測與散熱族群；其次，PCB上游、載板、銅箔基板（CCL）等族群受惠於伺服器和車用電子對高階材料規格升級的需求，整理過後仍具備轉強潛力。

記憶體封測、設計 IP及光通訊，作為先進製程和資料傳輸的關鍵環節，同樣是長線資金可布局標的。操作紀律上，投資人應避免在壓力區附近過度追高，利用指數整理或回測支撐的時機，分批布佈局具備長期增長確定性的電子股，並嚴守止損點，以應對大盤可能出現的區間震盪。