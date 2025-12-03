被動元件掛一排紅燈 鈞寶衝第一、金山電買氣旺

美股反彈延續多頭力道，台股3日站穩5日線，被動元件族群更掛一排紅燈，成盤面焦點之一。早盤由鈞寶（6155）率先攻上漲停鎖死，金山電（8042）、千如（3236）、華容（5328）、百徽（6259）、今展科（6432）、九豪（6127）等陸續跟進，族群氣勢如虹。龍頭股國巨*（2327）與近期夯股蜜望實（8043）同步走高，帶動族群全面轉強。

市場資金持續在高檔震盪中快速輪動，法人指出，AI伺服器需求旺盛，帶動被動元件、CCL、記憶體構成的「漲價三兄弟」延續漲價周期。受惠產能排擠效應與供不應求格局，尤其基期低、股價不高的中小型被動元件廠，仍將是短線資金積極追捧的標的。

族群中，金山電量價齊揚，且漲停買單仍高掛超過9,000張，追價相對踴躍。金山電的固液態混合鋁電解電容在AI伺服器電源系統扮演關鍵角色，高容量、低阻抗與優異導電性，使其能有效抑制高速運算下的電流波動，維持穩定濾波與穩壓效果。隨著AI伺服器運算功耗持續攀升，這類產品的重要性與需求同步提升，也推動金山電股價強勢漲停至59.6元，站上2021年5月來波段高價，劍指60元大關。

供應鏈透露，金山電今年在傳統伺服器與AI領域的出貨量年增約30%，固液態鋁電容價格競爭力強，支撐訂單動能延續。基本面亦呈現成長軌跡，今年前三季營收達27.6億元、年增7.67%，為近三年高點；前十月營收達30.64億元、年增7.56%。

展望後市，法人普遍認為AI將是2026年前後最核心的投資主軸。全球CSP受算力需求推升，正展開大規模資本支出循環，並多次上修2025與2026年的資本支出預期。預估2025年CSP資本支出將年增58%，2026年再增31%，AI晶片出貨在未來三年維持高成長。在這波算力升級潮中，被動元件、記憶體、散熱、高速傳輸等次產業皆將同步受惠，使被動元件族群成為市場資金不容忽視的攻勢主力之一。