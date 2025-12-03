權值股撐盤被動元件勁揚 台股高檔震盪

快訊

中央社／ 台北3日電

台股今天盤中走勢高檔震盪，台積電和鴻海走高，被動元件、矽光子（CPO）、台塑集團等族群勁揚，台股力拚站穩27800點。

到10時33分，加權指數27718.65點，上漲154.38點，漲幅0.56%，成交值約新台幣2322.03億元，其中電子股漲0.93%，金融下挫0.36%，電子成交比重約76%。

代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.81%。股價超過千元的高價股漲跌互見，高價股維持「26千金」。

主要電子權值股台積電漲15元，漲幅1.05%，鴻海漲2.7%，台達電、聯發、日月光投控在平盤附近上整理；南亞科漲2%，國巨漲2.8%，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創走堅。

台塑集團旗下台塑、南亞、台化漲幅都逾2%。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，台股今天盤中區間震盪整理，個股表現，亞洲股市也呈現區間震盪格局。

展望台股及國際股市動向，容逸燊指出，下週美國聯邦準備理事會（Fed）將召開利率決策會議，聯準會本週進入緘默期，外資在亞洲股市仍未明顯回籠，台股後市持續觀察外資在台股電子權值族群布局，以及年底集團作帳行情與AI新題材。

