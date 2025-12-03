快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

台股第4季還會再漲？ 30年歷史數據給答案

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股3日開高走高，截至上午10點整，盤中最高上衝至27,847點、一度漲283點，日K持續站穩所有均線，而趨勢指標MACD柱狀體已由黑翻紅。法人表示，統計顯示2025年第4季台股具備延續正報酬的統計優勢，投資人可據此季節性特徵進行策略性布局。

台股今日續強，截至上午10點整，盤中持續站穩所有均線之上，顯示多方力道明顯回溫。法人指出，本周市場焦點將落在美國民間裁員報告、ADP民間就業數據，以及12月5日公布、亦為聯準會（Fed）最關注的個人消費支出（PCE）物價指數，建議觀察相關數據對後續政策路徑與行情的影響。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，根據Bloomberg統計，過去30年台灣加權指數走勢顯示，只要第3季單季漲幅超過10%，第4季大多延續上漲格局。以2003、2009、2010年為例，第3季分別大漲15.1%、16.7%、12.3%，隨後第4季報酬介於4.9%至9.0%，平均漲幅達7.5%，顯示強勢第3季的多頭動能常延續至年底。

何彥樟分析，儘管短線仍需觀察國際政策變數，但中長期資金動能仍偏向多方。2025年第3季台股已上漲16.0%，明顯落在歷史上的「強勢季度」區間。根據統計推估，此類年份的第4季常受惠於基金粉飾季底、集團作帳、外資回補及企業財報逐步明朗等因素，行情多呈現「溫和續漲」的季節性結構，而非劇烈反轉。

台股

延伸閱讀

外資轉買 台股再戰28K…法人：關注Fed利率會議結果

2026年人工智慧仍是台股最強族群

第一金投顧：大盤2026年攻33K

四檔主動 ETF 接力開募 鎖定成長型題材、大型企業

相關新聞

台積電及聯發科領軍多頭 台股開高走高早盤漲逾200點

台股2日開盤指數上漲41.36點，開盤指數為27,605.63點，隨後在台積電（2330）及聯發科（2454）領軍之下，...

明年投資關注七大產業 法人曝「台灣是最大受惠者」

第一金投顧表示，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等...

台股第4季還會再漲？ 30年歷史數據給答案

台股3日開高走高，截至上午10點整，盤中最高上衝至27,847點、一度漲283點，日K持續站穩所有均線，而趨勢指標MAC...

台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻

市場對美國聯邦準備理事會12月降息預期升溫，美股收紅，台積電ADR勁揚1.53%，英特爾（Intel）大漲8.65%。台...

南亞科又違約交割4386萬「不到72hr」…強心臟股民問能搶買？億元教授開釋

記憶體大廠南亞科(2408)不到72小時，再爆第二次違約交割，證交所11/27公告南亞科（2408）違約交割金額高達4386.6萬元，刷新今年以來上市公司最大違約交割紀錄。

外資轉買 台股再戰28K…法人：關注Fed利率會議結果

台股昨（2）日在外資回頭買超135.7億元，「權王」台積電領漲下，大漲221點收27,564點，收復5日線及月線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。