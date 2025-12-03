台股第4季還會再漲？ 30年歷史數據給答案

台股3日開高走高，截至上午10點整，盤中最高上衝至27,847點、一度漲283點，日K持續站穩所有均線，而趨勢指標MACD柱狀體已由黑翻紅。法人表示，統計顯示2025年第4季台股具備延續正報酬的統計優勢，投資人可據此季節性特徵進行策略性布局。

台股今日續強，截至上午10點整，盤中持續站穩所有均線之上，顯示多方力道明顯回溫。法人指出，本周市場焦點將落在美國民間裁員報告、ADP民間就業數據，以及12月5日公布、亦為聯準會（Fed）最關注的個人消費支出（PCE）物價指數，建議觀察相關數據對後續政策路徑與行情的影響。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，根據Bloomberg統計，過去30年台灣加權指數走勢顯示，只要第3季單季漲幅超過10%，第4季大多延續上漲格局。以2003、2009、2010年為例，第3季分別大漲15.1%、16.7%、12.3%，隨後第4季報酬介於4.9%至9.0%，平均漲幅達7.5%，顯示強勢第3季的多頭動能常延續至年底。

何彥樟分析，儘管短線仍需觀察國際政策變數，但中長期資金動能仍偏向多方。2025年第3季台股已上漲16.0%，明顯落在歷史上的「強勢季度」區間。根據統計推估，此類年份的第4季常受惠於基金粉飾季底、集團作帳、外資回補及企業財報逐步明朗等因素，行情多呈現「溫和續漲」的季節性結構，而非劇烈反轉。