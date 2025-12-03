快訊

台積電及聯發科領軍多頭 台股開高走高早盤漲逾200點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台股2日開盤指數上漲41.36點，開盤指數為27,605.63點，隨後在台積電（2330）及聯發科（2454）領軍之下，早盤續揚逾200點。台積電開盤價1,440元，上漲10元。

群益投顧表示，指數重回月線之上，不利克服上檔壓力，但短期均線排列發展正向，短線可望持續偏多震盪表現。以短多題材股為主，逢整理量縮低接，沿短期均線操作因應。

操作題材可留意：

1.俄烏停戰透露曙光，塑化壓力可望減緩─俄烏停戰透露曙光，預期戰後重建將帶動相關塑化產品需求增溫，加上美國等國可望解除俄油限制，俄羅斯無需再以低於市價20~30%價格出口原油，中國大陸、印度石化廠低原料成本優勢不再，有助中間塑化原料報價回歸正常，塑化廠獲利可望逐步回穩。

2.旺季加上停火預期，散裝航運短多增溫─北美穀物進入收成期，大陸重新對美採購大豆，大陸礦產資源集團和澳洲必和必拓就鐵礦砂訂價權達成協議，恢復相關載貨需求，⻄非⻄芒度礦區11月開始出貨，帶動BCI走高來到3.7萬美元，創2024年來新高，俄烏停戰預期升高，有助後續運價持強。

周二（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,474.46點，上漲185.13點、漲幅0.39%；S&P500指數上漲0.25%；那斯達克指數上漲0.59%；費半指數上漲1.84%。台積電ADR上漲1.53%，收在292.09美元，較台北交易溢價高達28.3%。

科技股上漲反映投資人風險胃口回升，市場對聯準會（Fed）下周降息的預期依然高漲。英特爾大漲8.7%，輝達漲0.9%，蘋果和微軟上漲約1%。

比特幣周二反彈至91,000美元上方，但在過去一個月內仍下跌近17%，比特幣周一創下3月來的最差單日表現。

三大法人周二集中市場合計買超183.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超135.7億元，投信買超13.2億元，自營商（自行買賣）買超15.5億元，自營商（避險）買超18.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加84口至4,621口，其中，外資淨空單減少669口至28,363口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加873口至4,362口。

選擇權未平倉量部分，12月W1大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,300點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22上升至1.25。VIX指數下降0.88至24.28。外資台指期買權淨金額1.01億元 ; 賣權淨金額-0.16億元。整體選擇權籌碼面偏多。

外資 台積電

