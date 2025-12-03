台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻

快訊

中央社／ 台北3日電

市場對美國聯邦準備理事會12月降息預期升溫，美股收紅，台積電ADR勁揚1.53%，英特爾（Intel）大漲8.65%。台指期夜盤收27800點、上漲241點，台積電期貨夜盤收1445點，上漲15點。

期貨法人指出，台股近日呈現量縮震盪走勢，主要是市場解讀日本央行近期釋出日圓利率可能調升的訊息，日圓資金成本可能增加，對日本公債殖利率攀升仍有憂慮，可能進一步牽動海外資金配置和流動性重新調整。

法人表示，台股今天觀察重點仍在量能可否超過新台幣5000億元，帶動上攻氣勢，以及大型權值股可否持穩、外資是否繼續買超台股等因素。

美股道瓊工業指數上揚185.13點或0.39%，收47474.46點，標普500指數漲16.74點或0.25%，收6829.37點；那斯達克指數上揚137.76點或0.59%，收23413.68點，費城半導體指數上揚128.95點或1.84%，收7149.47點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）漲0.86%收181.46美元，台積電美國存託憑證（ADR）收292.09美元，上漲1.53%，英特爾（Intel）大漲8.65%收43.47美元。

台股2日走勢震盪、尾盤小反彈，終場上漲221.74點，收27564.27點，收復5日線約27530點及月線約27378點，成交值新台幣4696.71億元，台股連續3個交易日單日成交值低於5000億元。

三大法人2日合計買超台股183.06億元，其中自營商買超34.43億元，投信買超13.37億元，外資及陸資買超135.26億元，外資終結連2賣、投信連5買。

在台指期淨部位，三大法人2日淨空單增加84口至4621口，其中外資淨空單減少669口至2萬8363口。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科2日自結10月歸屬母公司淨利新台幣20.39億元，超越第3季整季的15.63億元水準，每股純益0.66元。南亞科10月營收攀高至79.08億元，創下4年多來新高，較9月增加18.66%，較去年同期增加262.37%。

台股 台積電

