外資轉買 台股再戰28K 法人：關注 Fed 利率會議結果

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（2）日在外資回頭買超135.7億元，「權王」台積電（2330）領漲下，大漲221點收27,564點，收復5日線及月線。

法人指出，台股持續消化11月賣壓，等待美國聯準會（Fed）10日利率會議結果，一旦降息方向確定，年底前仍可望挑戰28,000以上高點。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超183.4億元。其中，外資買超135.7億元，終結連二賣，為近五周、10月27日326.4億元以來的最大買超金額，且昨日在台指期未平倉淨空單減少669口至28,363口，期現貨同步做多；投信買超13.2億元，連五買，展現年底作帳企圖心；自營商由賣轉買超34.4億元。

台美關稅即將出爐，有機會調降，加上華府調降南韓關稅並回溯至11月生效，使得市場瀰漫樂觀情緒，加上輝達入股IC設計自動化（EDA）龍頭新思科技（Synopsys），再度激勵AI族群表現，加權指數昨日開盤跳空大漲，一度勁揚399點上探27,741點。

即便盤中指數震盪，外資成為推升台股最有力舵手，買超台積電74.3億元、5,199張，結束連四賣，推升台積電漲20元，收在1,430元，連帶推動台股重新站上5日線27,499點、月線27,386點之上。

集中市場成交金額微幅縮水1.3%，降至4,865億元。另外，電子股成交占大盤比重昨日下滑到75.5%，是11月21日73.3%以來低檔。

除台積電、台達電等科技權值股勁揚外，台玻等玻纖布族群也相對吸金。另外，俄烏終戰的重建行情也在原物料族群發酵，塑膠類股指數漲4.7%最強，其後依序為玻璃類股指數漲4.5%、油電類股指數漲2.4%；金融類股指數漲1.2%，也都優於大盤。主要類股指數漲多跌少，但食品及百貨類股指數收黑最弱勢。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，美國總統川普表示已決定Fed主席人選，市場高度期待Fed本月及明年降息帶來的資金行情。

但目前仍處於經濟數據空窗期，在Fed開會之前，市場觀望氣氛仍濃，建議投資人可以逢回買進，但不要追高。

