證券商反詐再升級／反詐績優生 心法大公開

為持續精進證券市場反詐措施，臺灣證券交易所舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產並對評鑑活動得獎證券商的反詐心得進行系列報導。

臺灣證券交易所積極配合政府政策，持續精進證券市場反詐作業，2025年評鑑活動吸引46家有服務自然人客戶的證券商均繳交評鑑資料。證交所於11月11日舉辦頒獎典禮，對表現優異的23家證券商致贈獎座及獎金。

2025年評鑑活動續依四大面向「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙資訊揭露」、「反詐騙客戶關懷措施」進行設計與精進。以下分享得獎證券商合庫證券、中國信託證券及永豐金證券等三證券商執行反詐活動成果及心得。

合庫證券

合庫證券積極配合主管機關各項防制詐騙政策，強化多元宣導與內控機制，並響應證交所「5D反詐歌曲社群傳唱活動」，與臺銀證券合作製作宣導影片「愛錢的騙子」，於官網、App、EDM及社群平台與講座廣泛曝光。除延續去年作法，透過APP、Email主動推播防詐訊息，提醒客戶提高警覺外，官網建置防詐騙專區，整合最新案例、常見手法、互動測驗與網址查核，協助投資人即時識詐。

中國信託證券

中國信託證券推出專屬防詐簡訊碼「68868」，協助客戶快速辨識官方訊息來源，降低受騙風險；同時與知名電競選手「中信飛牡蠣」合作拍攝趣味防詐影片，傳達識詐概念，廣受年輕族群關注，讓防詐訊息深入社群傳播。另外透過科技應用、創意宣導與生活互動，建構防詐網絡，持續守護投資人安全。

永豐金證券

永豐金證券全面升級防詐機制，因應詐騙手法日益翻新，榮獲證交所反詐騙評鑑肯定。公司積極推動反詐教育，透過官網反詐騙專區、理財網公告、豐雲學堂、FB及LINE官方帳號多管齊下傳遞反詐知識，近一年來也舉辦逾200場內外部宣導活動，累計參與人次近1.6萬，有效提升員工與投資人識詐能力。