創新板tibit貼圖 16連發

台灣創新板（tib）代表角色tibit「台灣創新板全新篇章發表會」亮相後，引發市場與年輕族群高度關注。為讓創新精神更貼近日常互動，臺灣證券交易所推出以「嶄露頭角tibit」為主題16張動態LINE貼圖，透過潮流語彙與充滿能量的動畫設計，讓創新不只停留在制度，更走入民眾的生活節奏。

tibit為台灣創新板誕生的創新獨角獸，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，也寓意創新板在關鍵時刻照亮具潛力的新創企業；背後的翅膀代表加速度與國際移動力，象徵台灣創新具備從本土出發、連結世界的能力。tibit整體造型凝聚台灣創新的核心精神，成為陪伴創新者向前邁進的重要象徵。

這次貼圖將創新精神轉化為日常可用的語句，透過動態設計呈現tibit的能量變化，使創新語彙自然融入生活。貼圖內容涵蓋民眾日常最常使用的「謝謝」、「加油」、「收到」等語句，也包含職場溝通情境中常見的「合作愉快」、「請稍候」、「拜託你了」等語彙傳遞創新板的核心理念。

證交所同步於官方臉書粉絲專頁啟動社群互動活動，民眾只需追蹤粉絲專頁，並於指定貼文留言上傳「使用tibit貼圖的聊天室截圖」、留下指定文字「12/04一起來101大樓打卡與tibit合照」與tag兩位好友並公開分享貼文，即可獲得抽獎資格。獎項包含iPhone 17 Pro 256G及超商禮券。