路博邁：看好AI概念公司債、證券化資產、中東主權債等投資機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）本月降息的機率提高，且貨幣政策仍趨於寬鬆，有利債券前景。路博邁固定收益客戶投資組合經理人布雷西（Tobias Bracey）2日來台指出，Fed在12月將降息1碼（即0.25個百分點），2026年第1季再降1碼，之後維持聯邦基金利率在3-3.25%不變。

布雷西指出，美國通膨呈下滑趨勢，且勞動市場比預期更疲弱，有望支撐Fed進一步降息。美國經濟相當有韌性，關稅不確定性的影響預計在第4季化解，全年預估成長率可達1.5-1.6%，雖然低於去年的2.4%，但仍為正成長，且預估到2026年將可回到2-2.2%的長期均值。

在投資策略方面，布雷西強調靈活布局的重要。以路博邁NB策略收益基金為例，今年以來的報酬來源包括存續期操作、非投資等級債、機構不動產抵押貸款證券（Agency MBS）、投資等級債、證券化資產、新興市場債等。

布雷西持續看好機構MBS利差仍有縮小空間，但幅度不如今年。路博邁NB策略收益基金已獲利了結部分機構MBS，轉往更有潛力的債券，包括人工智慧（AI）概念公司發行債券、資產抵押證券（ABS）等證券化資產、中東主權債等新興市場債。

美元承壓，也讓投資人尋求美元以外的投資機會。布雷西指出，Fed本月可望降息，將縮小與歐洲和日本之間的利率差距。美國債台高築，加上投資人為迎接2026年而調整美元資產避險部位，都可能進一步削弱美元。

