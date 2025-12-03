聽新聞
就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力
盤勢分析
台股11月呈現高檔震盪走勢，高低點震盪幅度7%。
展望後市，市場預估2026年投資主軸仍圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化採購動能，推動AI伺服器快速成長。近期各大CSP法說會更進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58%至4,037億美元，2026年更進一步年增31%達5,271億美元，預估2025／26／27年AI晶片量年成長41%／44%／15%。
除NVIDIA GPU晶片外，各家ASIC也將進入百花齊放態勢，除AWS新晶片外，包含Google、Meta等都有晶片推出，相關供應鏈將維持高速成長。此外，算力提升也將同步帶動AI次產業發展，包含被動元件、記憶體、散熱、高速傳輸等族群。
投資建議
短期台股面臨高價股獲利了結賣壓及長假不確定性進入整理區間，然參考過往在美國預防性降息時經驗，台股皆是多頭格局不變，因此投資人不宜過度悲觀，應靜待築底回升時機。
針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議採謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施、半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。另外為分散風險，建議可關注降息受惠的金融及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭。建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。
