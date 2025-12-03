第一金投顧：大盤2026年攻33K
台股2025年在大型權值股領軍下上演逆轉勝行情，展望台股2026年走勢，第一金投顧看好台股在樂觀情境中，有望上看33,000點，並點名看好AI、PCB、特化等八大族群。
第一金投顧昨（2）日舉行2026年投資趨勢論壇，針對台股2026年走勢，第一金投顧董事長黃詣庭認為，儘管如今加權指數位階較高，但AI時代是整體結構性改變，且台灣是其中最核心受益者，加上資金面持續寬鬆，市場預期美國2026年再降3碼，看好台股未來將續創新高，上半年休息整理籌碼後，下半年備受期待，區間預估在25,000點至31,000點間，預計雙高峰會出現在第1季及第4季。
在AI基礎建設大爆發下，台積電（2330）及AI相關產業外銷、業績及投資皆大幅成長，今年預計GDP成長7.4%，在今年高基期下，明年仍然預估可以成長3.5%。
黃詣庭指出，美聯準會更積極降息，資金面比市場預期更寬鬆、台美關稅一如預期亦或是往更好方向發展、經濟表現更好，將帶動加權指數可望更上一層樓，挑戰33,000點。
