快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

台股收漲221點留上影線 法人：續觀察月線支撐

中央社／ 台北2日電

台股今天盤中反彈近400點，但收盤僅漲221.74點，法人認為，台股上週連漲5天，昨天沒利空情況下挫，屬於漲多技術性回檔，今天盤中反彈未過波段高點，反映指數短線大漲大跌都不易，後續觀察月線約27386點能否守穩；聯準會是否降息也是影響股市指標。

台股今天漲221.74點，收在27564.27點，成交值新台幣4696.71億元。三大法人同步買超，合計達183.06億元，其中外資及陸資買超135.26億元，自營商買超34.43億元，投信買超13.37億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股上週連漲5天，所以昨天在美股上漲，又沒利空情況下跌，只是漲多技術性的回檔整理，今天反彈並不意外；但值得留意的是，今天盤中高點27741.89點，只是過昨天盤中最高27697.06點，卻未過上週五高點27796.9點；因此又出現這種收小紅，留上影線的狀況，代表盤勢漲多後不易大漲，卻也跌不太下去，持續震盪整理。

黃國偉進一步分析，台股昨天跌破月線之後，今天回到月線之上，只要明天續守穩月線，代表上攻的機率增加，反之則下跌機會變多。現階段測試月線之外，也須留意外在環境因素，包括美股重量級公司甲骨文（Oracle）公布財報、美國聯準會（Fed）是否降息。

至於法人動態，他說，投信上週轉買之後，本週也買，應是之前賣超太久，但主因還是新基金完成募集進場；外資近期忽買忽賣過程，也出現不少單日買超。法人短線偏向比較偏向樂觀。

台股

延伸閱讀

台股反彈 盤中最高上漲399點至27,741點收復月線 法人：可聚焦傳產股

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

相關新聞

收復5日線！外資連兩天大買這檔金融股 記憶體股卻遭大賣

台股2日收27,564.27點，上漲221.74點，三大法人同步買超，外資買超135.26億元，統計外資買賣超個股發現，...

明年投資關注七大產業 法人曝「台灣是最大受惠者」

第一金投顧表示，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等...

三大法人回補183億元、助攻台股收復5日線 法人點名兩族群可望出線

台股2日由台積電（2330）領軍，搭配台達電（2308）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、京元電子（2449）...

台股上漲221點收27,564點 台積電收高20元

台股2日收盤上漲221.74點，終場以27,564.27點作收，成交量4,696.71億元；台積電（2330）收盤價1,...

中鋼10年新低...但股東數逆勢增加？專家示警：股價仍有下跌風險

中鋼股價跌至十年新低，獲利第二季轉虧、第三季毛利僅 0.27%。在中國傾銷、東南亞鋼廠崛起與高關稅衝擊下，中鋼營運承壓。反傾銷僅止痛，轉型低碳與提升競爭力才是關鍵。 近期中鋼股價一路走低，許多長期持有者開始重新思考中鋼未來的定位。 即便如此，中鋼的股東人數仍持續攀升，最近更突破 130 萬人，顯示市場對這家老字號企業依舊有高度黏著度。除了長期穩定的配息外，中鋼每年推出的股東會贈品也成為一大亮點，過去五年的贈品包括：

第一金投顧：熱、電處理將成為AI新戰場 傳產股明年將補漲

第一金投顧今日在2026年景氣展望發表會上指出，隨著需求爆發產能提升，反而熱與電的處理問題將成為AI產業的下一個新戰場。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。