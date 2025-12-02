台股收漲221點留上影線 法人：續觀察月線支撐

台股今天盤中反彈近400點，但收盤僅漲221.74點，法人認為，台股上週連漲5天，昨天沒利空情況下挫，屬於漲多技術性回檔，今天盤中反彈未過波段高點，反映指數短線大漲大跌都不易，後續觀察月線約27386點能否守穩；聯準會是否降息也是影響股市指標。

台股今天漲221.74點，收在27564.27點，成交值新台幣4696.71億元。三大法人同步買超，合計達183.06億元，其中外資及陸資買超135.26億元，自營商買超34.43億元，投信買超13.37億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股上週連漲5天，所以昨天在美股上漲，又沒利空情況下跌，只是漲多技術性的回檔整理，今天反彈並不意外；但值得留意的是，今天盤中高點27741.89點，只是過昨天盤中最高27697.06點，卻未過上週五高點27796.9點；因此又出現這種收小紅，留上影線的狀況，代表盤勢漲多後不易大漲，卻也跌不太下去，持續震盪整理。

黃國偉進一步分析，台股昨天跌破月線之後，今天回到月線之上，只要明天續守穩月線，代表上攻的機率增加，反之則下跌機會變多。現階段測試月線之外，也須留意外在環境因素，包括美股重量級公司甲骨文（Oracle）公布財報、美國聯準會（Fed）是否降息。

至於法人動態，他說，投信上週轉買之後，本週也買，應是之前賣超太久，但主因還是新基金完成募集進場；外資近期忽買忽賣過程，也出現不少單日買超。法人短線偏向比較偏向樂觀。