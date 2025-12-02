收復5日線！外資連兩天大買這檔金融股 記憶體股卻遭大賣

台股2日收27,564.27點，上漲221.74點，三大法人同步買超，外資買超135.26億元，統計外資買賣超個股發現，外資買超台新新光金（2887）45,332張，連續2個交易日高居外資買超個股第一名，其次是買超群創（3481），不過外資卻大賣記憶體股，力積電（6770）、旺宏（2337）分居外資賣超前兩名。

台股早盤以27,550.35點開高，收復5日線，大盤指數一度衝達27,741.89點，上漲399.36點，權王台積電（2330）領軍上攻，股價收在1,430元，上漲20元，影響大盤指數約163點，台達電（2308）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、京元電子（2449）等同步走強；另外，金控股與台塑集團、台聚集團等集團股助攻，維持多頭氣勢。不過，聯發科（2454）轉弱，PCB的台光電（2383）、金像電（2368）也回檔。

統計外資買超個股，12月大買台新新光金45,332張，且連續兩天都是買超第一名；其次則是買超群創30,562張；外資買超前十名中金融股占5檔，聯電（2303）、南亞（1303）、台玻（1802）也在大買的名單中。