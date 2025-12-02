快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

收復5日線！外資連兩天大買這檔金融股 記憶體股卻遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股2日收27,564.27點，上漲221.74點，三大法人同步買超，外資買超135.26億元，統計外資買賣超個股發現，外資買超台新新光金（2887）45,332張，連續2個交易日高居外資買超個股第一名，其次是買超群創（3481），不過外資卻大賣記憶體股，力積電（6770）、旺宏（2337）分居外資賣超前兩名。

台股早盤以27,550.35點開高，收復5日線，大盤指數一度衝達27,741.89點，上漲399.36點，權王台積電（2330）領軍上攻，股價收在1,430元，上漲20元，影響大盤指數約163點，台達電（2308）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、京元電子（2449）等同步走強；另外，金控股與台塑集團、台聚集團等集團股助攻，維持多頭氣勢。不過，聯發科（2454）轉弱，PCB的台光電（2383）、金像電（2368）也回檔。

統計外資買超個股，12月大買台新新光金45,332張，且連續兩天都是買超第一名；其次則是買超群創30,562張；外資買超前十名中金融股占5檔，聯電（2303）、南亞（1303）、台玻（1802）也在大買的名單中。

記憶體股則遭外資大賣，外資賣超力積電67,204張，高居賣超個股第一名，其次是賣超旺宏36,745張，華邦電（2344）也遭大賣11,454張。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

外資 台新新光金 台股 6770力積電

相關新聞

中鋼10年新低...但股東數逆勢增加？專家示警：股價仍有下跌風險

中鋼股價跌至十年新低，獲利第二季轉虧、第三季毛利僅 0.27%。在中國傾銷、東南亞鋼廠崛起與高關稅衝擊下，中鋼營運承壓。反傾銷僅止痛，轉型低碳與提升競爭力才是關鍵。 近期中鋼股價一路走低，許多長期持有者開始重新思考中鋼未來的定位。 即便如此，中鋼的股東人數仍持續攀升，最近更突破 130 萬人，顯示市場對這家老字號企業依舊有高度黏著度。除了長期穩定的配息外，中鋼每年推出的股東會贈品也成為一大亮點，過去五年的贈品包括：

明年投資關注七大產業 法人曝「台灣是最大受惠者」

第一金投顧表示，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等...

三大法人回補183億元、助攻台股收復5日線 法人點名兩族群可望出線

台股2日由台積電（2330）領軍，搭配台達電（2308）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、京元電子（2449）...

台股上漲221點收27,564點 台積電收高20元

台股2日收盤上漲221.74點，終場以27,564.27點作收，成交量4,696.71億元；台積電（2330）收盤價1,...

第一金投顧：熱、電處理將成為AI新戰場 傳產股明年將補漲

第一金投顧今日在2026年景氣展望發表會上指出，隨著需求爆發產能提升，反而熱與電的處理問題將成為AI產業的下一個新戰場。...

商品推薦

