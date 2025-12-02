頌勝科技拚上市 證交所12月4日審議
臺灣證券交易所表示，訂於12月4日召開有價證券上市審議委員會第871次會議，將審議頌勝科技（7768）的申請股票上市案。
頌勝科技負責人為董事長朱明癸，公司實收資本額6億元，主要業務為半導體研磨墊與耗材、醫療與運動產品及綠色環保黏著劑、PU彈性體等材料之研發、製造及銷售。
頌勝科技的財務表現上，稅前純益去年3.24億元、今年前三季2.17億元。每股稅後純益（EPS）去年4.42元、今年前三季2.43元。
