三大法人回補183億元、助攻台股收復5日線 法人點名兩族群可望出線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股2日由台積電（2330）領軍，搭配台達電（2308）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、京元電子（2449）等電子要角走強，加上玻纖族群、金控類股與台塑（1301）、台聚（1304）等集團股輪動助攻，大盤早盤氣勢如虹，一度飆至27,741.89點、大漲399.36點。惟聯發科（2454）轉弱，PCB族群的台光電（2383）、金像電（2368）等同步回檔，指數終場漲勢收斂至221.74點，報27,564.27點，但仍重新站回月線與5日線上方，成交值4,696.71億元，三大法人聯手買超183.07億元。

法人指出，11月分外資賣超台股達3,748.95億元，阻斷月線連六紅的勁揚氣勢。時序進入12月，可留意投信近期加碼持股部位之標的，以及集團內的中小型利基股，股價的表現空間可望優於大型權值股。

統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超135.26億元，投信買超13.37億元；自營商買超（合計）34.43億元，其中自營商（自行買賣）買超15.57億元、自營商（避險）買超18.86億元。

統計2日成交值超過百億元個股有10檔，僅南亞（1303）一檔傳產；股價表現漲多跌少。依序為：台積電335.57億元，股價漲1.42%、收1,430元；台達電193.73億元，股價漲1.64%、收989元；南亞科（2408）180.81億元，股價持平在149.5元；聯發科161.13億元，股價跌2.08%、收1,415元；南亞149.45億元，股價漲5.4%、收64.4元；貿聯-KY（3665）113.24億元，股價跌4.06%、收1,535元；京元電子109.92億元，股價漲4.14%、收226.5元；金像電108.72億元，股價跌3.54%、收600元；鴻海（2317）106.91億元，股價持平在222元；富喬（1815）106.2億元，股價漲5.2%、收83元。

統計2日成交量超過十萬張個股有10檔，玻纖族群即占3位，並通包冠亞軍寶座。依序為：台玻（1802）269,914張，股價漲5.25%、收37.1元；南亞233,396張；力積電（6770）213,432張，股價跌3.53%、收32.8元；華東（8110）197,046張，股價跌2.96%、收39.4元；主動統一台股增長（00981A）139,435張，股價跌0.63%、收15.78元；富喬127,883張；旺宏（2337）122,762張，股價跌1.03%、收33.5元；南亞科121,564張；華邦電（2344）115,968張，股價跌1.74%、收56.6元；台新新光金（2887）115,642張，股價漲2.45%、收18.8元。

南亞科 台積電 台達電 台股 三大法人

