台股上漲221點收27,564點 台積電收高20元

台股2日收盤上漲221.74點，終場以27,564.27點作收，成交量4,696.71億元；台積電（2330）收盤價1,430元，上漲20元，漲幅1.42%。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、南亞（1303）、京元電（2449）、富喬（1815）、台玻（1802）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、智邦（2345）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、華東（8110）、力積電（6770）、群聯（8299）、高技（5439）及台光電（2383）。

第一金投顧表示，整體市場資金仍聚焦於科技／AI 供應鏈相關題材，波若威（3163）、眾達‐KY（4977）、光環（3234）等矽光子/CPO 概念股，以及 AES‐KY（6781）、新盛力（4931）等伺服器備援電源（BBU）相關個股，在AI與資料中心需求當道下而表現強勢，明顯成為資金追捧對象。

技術面而言，指數仍在月線上下震盪，短期不跌破均有機會形成支撐；但考量近期部分族群已呈漲高拉回格局，盤面震盪與輪動將加快，短線可能出現震盪整理格局。基於此，操作熱門題材包含矽光子（CPO）、BBU／電源模組、與伺服器／網通等建議嚴設停損停利點位，切勿重倉單一個股，調整整體持股水位保持靈活，若價格已明顯過熱，則宜先行觀望或待回檔確認支撐再考慮入場。相對地，對於短期內漲幅已大且估值偏高的高價 IC、檢測或高本益比族群，暫不追高，除非基本面進一步強化。

市場短期仍偏向題材與基本面驅動，但因外資動向、美股與全球科技供應鏈變化，以及年底結算面臨壓力，操作應謹慎，以中低持股比、短期換手為主，並對潛在回檔保持警覺，切勿過度集中單一族群，以分散風險為宜。