快訊

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

台股上漲221點收27,564點 台積電收高20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股2日收盤上漲221.74點，終場以27,564.27點作收，成交量4,696.71億元；台積電（2330）收盤價1,430元，上漲20元，漲幅1.42%。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、南亞（1303）、京元電（2449）、富喬（1815）、台玻（1802）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、智邦（2345）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、華東（8110）、力積電（6770）、群聯（8299）、高技（5439）及台光電（2383）。

第一金投顧表示，整體市場資金仍聚焦於科技／AI 供應鏈相關題材，波若威（3163）、眾達‐KY（4977）、光環（3234）等矽光子/CPO 概念股，以及 AES‐KY（6781）、新盛力（4931）等伺服器備援電源（BBU）相關個股，在AI與資料中心需求當道下而表現強勢，明顯成為資金追捧對象。

技術面而言，指數仍在月線上下震盪，短期不跌破均有機會形成支撐；但考量近期部分族群已呈漲高拉回格局，盤面震盪與輪動將加快，短線可能出現震盪整理格局。基於此，操作熱門題材包含矽光子（CPO）、BBU／電源模組、與伺服器／網通等建議嚴設停損停利點位，切勿重倉單一個股，調整整體持股水位保持靈活，若價格已明顯過熱，則宜先行觀望或待回檔確認支撐再考慮入場。相對地，對於短期內漲幅已大且估值偏高的高價 IC、檢測或高本益比族群，暫不追高，除非基本面進一步強化。

市場短期仍偏向題材與基本面驅動，但因外資動向、美股與全球科技供應鏈變化，以及年底結算面臨壓力，操作應謹慎，以中低持股比、短期換手為主，並對潛在回檔保持警覺，切勿過度集中單一族群，以分散風險為宜。

基本面 市場

延伸閱讀

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

相關新聞

中鋼10年新低...但股東數逆勢增加？專家示警：股價仍有下跌風險

中鋼股價跌至十年新低，獲利第二季轉虧、第三季毛利僅 0.27%。在中國傾銷、東南亞鋼廠崛起與高關稅衝擊下，中鋼營運承壓。反傾銷僅止痛，轉型低碳與提升競爭力才是關鍵。 近期中鋼股價一路走低，許多長期持有者開始重新思考中鋼未來的定位。 即便如此，中鋼的股東人數仍持續攀升，最近更突破 130 萬人，顯示市場對這家老字號企業依舊有高度黏著度。除了長期穩定的配息外，中鋼每年推出的股東會贈品也成為一大亮點，過去五年的贈品包括：

9月魔咒延到12月發作？專家示警「小心慣性反轉」：散戶行情下避免追高

今年九月魔咒失效、三月與歷史相反，顯示市場慣性開始被改寫。川普貿易戰曾在 2018 年打亂季節規律，今年外資與投信同步轉賣、融資續增，十二月旺季可能不再安全，投資人需提高警覺。 台積電占加權指數權重高達 42.95%，指數的漲跌幾乎與台積電同步，也因為如此，只要台積電上漲，大盤就會跟著衝；反之，台積電一旦休息，整個市場的氣氛也會迅速降溫。然而，今年台股的走勢卻開始脫離過往慣性，出現與歷史統計「相反」的狀況，在這種慣性被打亂的環境裡，台積電還能買嗎？

台股上漲221點收27,564點 台積電收高20元

台股2日收盤上漲221.74點，終場以27,564.27點作收，成交量4,696.71億元；台積電（2330）收盤價1,...

明年投資關注七大產業 法人曝「台灣是最大受惠者」

第一金投顧表示，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等...

台股反彈 盤中最高上漲399點至27,741點收復月線 法人：可聚焦傳產股

1日美股四大指數全面下跌，反映比特幣暴跌跌破8.6萬美元，不過輝達股價上漲1.6%。2日台股出現反彈，盤中最高上漲399...

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股2日開高後一度衝達27,741.89點，上漲399.36點，收復5日線，盤中大漲逾200點，統計貢獻漲點的前十大公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。