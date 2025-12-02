中鋼10年新低...但股東數逆勢增加？專家示警：股價仍有下跌風險

中鋼股價跌至十年新低，獲利第二季轉虧、第三季毛利僅 0.27%。在中國傾銷、東南亞鋼廠崛起與高關稅衝擊下，中鋼營運承壓。反傾銷僅止痛，轉型低碳與提升競爭力才是關鍵。

近期中鋼股價一路走低，許多長期持有者開始重新思考中鋼未來的定位。

即便如此，中鋼的股東人數仍持續攀升，最近更突破 130 萬人，顯示市場對這家老字號企業依舊有高度黏著度。除了長期穩定的配息外，中鋼每年推出的股東會贈品也成為一大亮點，過去五年的贈品包括：

2021｜黑熊螺絲起子工具組 2022｜鈦環保餐具 2023｜傘 Q 2024｜抗菌砧板組 2025｜輕巧冷水瓶

再加上股價長期屬於低價銅板股，使得不少投資人傾向股價便宜時就買進。然而，傳統製造業若要擴大利潤勢必仰賴出口，但來自中國與東南亞的低價傾銷正大幅侵蝕台灣廠商的市佔率，中鋼也深受其害。

中鋼2025年前三季的獲利狀況

作為台灣最大鋼鐵廠，中鋼本應是穩定企業的代表，但2025年的財報表現卻讓投資人感到失望。

中鋼2025年EPS：

第一季EPS：0.02元、第二季EPS：-0.12元、第三季EPS：-0.16元

由盈轉虧，前三季累計EPS：約-0.27元，累計稅後虧損41.39億元

中國產能過剩 鋼市削價競爭！

中鋼最大的挑戰不是台灣市場，而是中國龐大的過剩鋼鐵產能。

中國鋼鐵產能長期供過於求，產量已占全球總產量的一半以上，在內需疲弱、房地產與基建投資放緩的情況下，多出來的鋼材只能往海外傾銷。

對中國鋼廠而言，與其減產停工，不如用極低價格把鋼材賣出去，至少還能維持產線運轉與現金流，這種價格往往低到接近甚至壓過成本線。

對台灣的衝擊包括：中國鋼材以極低價格湧入亞洲市場，以低價策略搶客、中鋼外銷報價被壓著打，只能跟著降價。

此外，下游客戶為了成本考量改採進口料，導致「跑票」現象嚴重，中鋼產能利用率下降，獲利能力（EPS）急速被壓縮

東南亞鋼廠崛起 鋼市二次打擊

越南、印尼、馬來西亞等國近年鋼鐵投資案一波接一波，從上游煉鋼、熱軋、冷軋到下游鋼材加工全面擴張，形成新的區域供應基地。

這些新鋼廠多半具備國際資金支持、技術移轉與大型一貫化產線，使其競爭力遠強於過去以中小規模為主的東南亞鋼廠。

再加上區域內產業鏈合作日益緊密，各國政府也更傾向強化在地供應鏈的採購比例，使外來鋼材的競爭空間被壓縮。

結果是：東南亞新鋼廠的外銷能力快速提升，直接搶食中鋼過去深耕多年的主要出口市場；原本屬於中鋼的區域訂單逐漸被本地鋼廠瓜分，再加上中國鋼材大舉南下，更讓中鋼在外銷市場面臨腹背受敵的局面。

反傾銷稅來了 中鋼怎麼說？

財政部於9月24日公告，認定中國進口熱軋鋼品確實存在傾銷，並公布最新傾銷差率落在16.10％～20.15％，在國內市場中，其內銷比重約55.2％、外銷約44.8％，市占率更逾五成。

反傾銷成立後，短期內的確替中鋼的國內銷售帶來些微喘息空間，但全球鋼鐵仍長期供過於求，鋼價恐將持續低迷，中鋼若要真正擺脫景氣循環的束縛，勢必得加速轉型。

值得注意的是，在「第35屆台日工程技術研討會－金屬組」上，中鋼與金屬中心均直指鋼鐵業正面臨淨零轉型與產業永續的關鍵時刻，低碳製程、氫能應用、節能技術與循環經濟都是未來不可或缺的方向。

中鋼表示，面對全球氣候變遷與淨零排放壓力，鋼鐵產業轉型刻不容緩，公司正結合產官學研能量投入低碳冶金、碳捕捉再利用、智慧製造與能源管理等技術開發，並藉由與日本學界及企業的深入合作，尋求新一代鋼鐵製程與高值化產品的突破。

這些技術佈局不僅是中鋼因應反傾銷後的下一步，更是其長期競爭力能否重建的關鍵所在。

亞洲鋼市競爭激烈 中鋼力拼轉型！

中鋼（2002）今年第二季開始由盈轉虧、第三季毛利率更跌至僅 0.27％，下半年營收也持續低迷，股價更跌到近十年新低。

原本銷往美國的訂單受到50％關稅衝擊，加上全球鋼價下探、削價競爭加劇，使中鋼的外銷價格無法維持、內銷市占又遭低價進口鋼材擠壓，營運壓力比過往更沉重。

長期以來，中鋼一直是許多資深投資人心中的「台灣代表性企業」，股東結構也相對穩定，但在中國鋼鐵傾銷、東南亞鋼廠崛起、全球鋼鐵過剩與國際貿易壁壘接連出現的情況下，中鋼的競爭環境已與十年前完全不同。

反傾銷稅能替中鋼帶來短暫緩衝，但無法改變國際鋼價疲弱的事實，未來能否在淨零、低碳、氫能冶金與智慧製程中成功轉型，才是中鋼能否走出谷底的關鍵。

對資深投資人而言，常以中鋼不是會倒的公司，為投資理由，但面對鋼市競爭白熱化，中鋼的股價仍可能面臨持續下行的風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中鋼（2002）跌至十年新低！鋼市競爭激烈，仍不減股東熱情，股東人數攀高！