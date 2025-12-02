明年投資關注七大產業 法人曝「台灣是最大受惠者」

第一金投顧表示，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等不斷加碼並擴大投資，美國政府今年也啟動星門計畫，四年內要投資金額5000億美元打造超級AI資料中心。四大CSP資本支出也從2023年的1416億美元，今年成長至3431億美元，明年推估成長至4359億美元，今明兩年年增分別為58％、27％；AI的軍備競賽，台灣將是最大的受惠者。

除了公司投資，全球主權雲需求也快速成長，資本支出將在2027年達到2585億美元，GPU與ASIC的整體算力需求在未來數年將強勁成長。各大CSP除了買GPU晶片，也積極自研AI訓練與推論晶片，今年陸續推出新一代ASIC產品。

隨著需求爆發產能提升，反而熱與電的處理問題也成為下一個戰場。未來AI伺服器的每機功耗從傳統約5-10kW躍升至30-100kW以上，2027年的Rubin Ultra單機櫃功率高達600kW較過去成長數十倍，電源與散熱零組件如水冷板與快接頭將持續受惠，尤其為了追求傳輸速度與品質，從板子到散熱的層數與設計更複雜，而且未來追求傳輸速度更快、訊號損失更少，在PCB板層數、材料皆採更高規格配置，台灣廠商將持續受惠。

綜合以上，第一金投顧分析，明年包含晶片、零組件、散熱、電源、PCB等展望樂觀，長線持續看好。近期相關股票拉回是未來上漲的養分，投資人可以趁回檔時伺機布局。

相較於電子產業，傳產今年表現弱勢。其中鋼鐵、塑膠、水泥、汽車、營建等板塊下跌10~28％不等。基期低就是最大的優勢，我們看好明年傳產將落後補漲。首先是製鞋產業，2026年將迎來美國、加拿大和墨西哥合辦的世界盃足球賽，目前各大品牌正在為世足賽準備新品，相關成衣與製鞋廠商已接獲相關訂單，第四季起逐步放量出貨，世足賽題材將在上半年陸續發酵。

再來重電產業，全球資料中心正加速擴張，到了2030年用電量將較目前成長一倍，電力即是算力，尤其美國電網老舊待汰換，持續推升國內重電廠商在手訂單已經看到2027年；金控獲利也大爆發，今年受惠台股、美股上漲以及新台幣匯率回穩，13家金控前十月獲利5065億元，第一季的配息行情可以期待，低基期的績優股將在2026年將輪流有好的表現。

展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，尤其是台積電明年上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高。此外還可以關注ASIC、先進製程、先進封裝、散熱、光通訊、PCB、電供等七大產業，至於傳產可以留意球鞋、重電與特化以及金融族群。

明年1月初，CES展將於美國拉斯維加斯盛大舉行，屆時將聚焦AI PC/手機的實際應用、消費級機器人以及電動車/自駕技術，相關個股包括台積電、鴻海、台光電、奇鋐、台達電、聯亞等。傳產可以留意製鞋、重電以及配息題材如中信金、玉山金等。整體來看，伴隨著美國12月降息，寬鬆的資金面，以及蓬勃發展的AI產業，正是台股最大的底氣。農曆年前各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，謹慎面對新變局，漲多個股不追高，強勢股拉回整理後可布局明年第一季的紅包行情。