第一金投顧：熱、電處理將成為AI新戰場 傳產股明年將補漲

第一金投顧今日在2026年景氣展望發表會上指出，隨著需求爆發產能提升，反而熱與電的處理問題將成為AI產業的下一個新戰場。第一金投顧董事長黃詣庭分析，未來AI伺服器的每機功耗從傳統約5-10kW躍升至30-100kW以上，2027年的Rubin Ultra單機櫃功率高達600kW較過去成長數十倍，電源與散熱零組件如水冷板與快接頭將持續受惠，明年包含晶片、零組件、散熱、電源、PCB等長線持續看好，他並建議，近期相關股票拉回時可伺機布局。

今年美國總統川普除了大課關稅，也限制關鍵半導體設備、GPU晶片、甚至是EDA等出口至中國大陸，但AI的發展絲毫沒有停下腳步；尤其為了追求傳輸速度與品質，黃詣庭認為，從板子到散熱的層數與設計更複雜，而且未來追求傳輸速度更快、訊號損失更少，在PCB板層數、材料皆採更高規格配置，台灣廠商將持續受惠。

黃詣庭也指出，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等不斷加碼並擴大投資，美國政府今年也啟動星門計畫，四年內要投資金額5000億美元打造超級AI資料中心。四大CSP資本支出也從2023年的1416億美元，今年成長至3431億美元，明年推估成長至4359億美元，今明兩年年增分別為58%、27%，因此，在AI的軍備競賽，台灣將是最大的受惠者，這是推動台股明年持續創下新高的最大底氣，相關產業包括晶片、封測、伺服器組裝、ASIC、散熱、PCB、光通與電供等訂單滿手。

第一金投顧預估，全球2026年經濟成長率為2.9%，其中台灣將成長3.5%，且受惠AI基礎建設大爆發，台積電以及AI相關產業外銷、業績以及投資皆大幅成長，明年仍然估計可成長3.5%。2026年AI產業擴大投資，CSP與主權算力撐起AI GPU需求；除了公司投資，全球主權雲需求也快速成長，資本支出將在2027年達到2585億美元，GPU與ASIC的整體算力需求在未來數年將強勁成長。各大CSP除了買GPU晶片，也積極自研AI訓練與推論晶片，今年陸續推出新一代ASIC產品。

此外，第一金投顧認為傳產聚焦球鞋、重電與高殖利率等方向。黃詣庭分析，相較於電子產業，傳產今年表現弱勢。其中鋼鐵、塑膠、水泥、汽車、營建等板塊下跌10~28%不等：「基期低就是最大的優勢！」並看好明年傳產股將落後補漲。

黃詣庭分析，首先是製鞋產業，2026年將迎來美國、加拿大和墨西哥合辦的世界盃足球賽，目前各大品牌正在為世足賽準備新品，相關成衣與製鞋廠商已接獲相關訂單，第4季起逐步放量出貨，世足賽題材將在上半年陸續發酵。再來重電產業，全球資料中心正加速擴張，到了2030年用電量將較目前成長一倍，電力即是算力，尤其美國電網老舊待汰換，持續推升國內重電廠商在手訂單已經看到2027年，而金控獲利也大爆發，今年受惠台股、美股上漲以及新台幣匯率回穩，13家金控前十月獲利5065億元，第1季的配息行情可以期待，低基期的績優股將在2026年將輪流有好的表現。