快訊

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

第一金投顧：2026年台股上看31,000點 台積電目標價1,800元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

第一金投顧指出，2025年即將過去，今年台股上演神奇逆轉勝。在4月面臨川普32％關稅，指數加權指數從去年底23,035點重挫到17,306點，最大下跌5,729點、24.87％，隨即隨著關稅態度不斷軟化，台股在台積電（2330）帶領下持續收復失土並反攻，不僅月線連六紅，在11月創下28,554點的歷史高點，最大上漲5,519點、23.95％，截至12/1收在27,342點，加權指數累計上漲18.69％，今年是非常動盪且曲折的一年，其中上漲最大的推手來自台積電，今年累計大漲31％。

相較之下櫃買指數從255.84點到257.92點全年僅漲0.8％，市場資金明顯集中在台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股上。不過基期低就是最大的優勢，跨入馬年之後，績優的中小型股很容易跑出火熱行情。

今年川普除除了大課關稅，也限制關鍵半導體設備、GPU晶片、甚至是EDA等出口至中國。但AI的發展絲毫沒有停下腳步，第一金投顧表示，美國大型科技公司全部擴大資本支出，這是推動台股明年持續創下新高的最大底氣，相關產業包括晶片、封測、伺服器組裝、ASIC、散熱、PCB、光通與電供等訂單滿手。

資金面方面將持續寬鬆，美國9月開始降息，10月續降，12月也將降一碼，市場預期明年再降三碼至2.75-3.00％。雖然今年加權指數位階較高，但AI時代是整體結構性的改變，且台灣是其中最核心的受益者，第一金投顧也看好，台股未來將續創新高，上半年休息整理籌碼後，明年下半年備受期待，到了年底加權指數將突破31,000點，馬年行情將滾滾而來。

總體經濟方面今年仍然不景氣，今年受川普關稅政策、中國經濟低迷影響，烏俄戰爭持續，關稅造成消費下降，以及AI出現產生了產業結構的調展，壓縮了GDP成長力道。根據彭博調查，2025年全球經濟成長2.8％，明年將略為加速至2.9％。

但台灣在不景氣的環境中表現亮眼，受惠AI基礎建設大爆發，台積電以及AI相關產業外銷、業績以及投資皆大幅成長，台灣今年GDP前三季為5.5％、7.7％、8.2％，今年預計GDP成長7.4％，在今年高基期下，明年仍然估計可成長3.5％。台積電單季EPS已經從原本的7~8元水準大幅成長，今年前三季為13.95、15.36、17.44元，估計今年可達64元，明年更上看75元，若以目前1,400元來看，PE僅18.6倍，彭博平均目標價在1,800元，明年台積電將進一步帶領台股上攻31,000點。

台積電 台股

延伸閱讀

宏都拉斯選情膠著！川普突發文質疑「改變選舉結果」嗆將迎地獄代價

馬杜洛與川普通話破局 卸任離境選項所剩無幾

川普接受MRI檢查引關切 醫師：心血管健康極佳

川普公開介選有用！宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變 開票結果超拉鋸

相關新聞

中鋼10年新低...但股東數逆勢增加？專家示警：股價仍有下跌風險

中鋼股價跌至十年新低，獲利第二季轉虧、第三季毛利僅 0.27%。在中國傾銷、東南亞鋼廠崛起與高關稅衝擊下，中鋼營運承壓。反傾銷僅止痛，轉型低碳與提升競爭力才是關鍵。 近期中鋼股價一路走低，許多長期持有者開始重新思考中鋼未來的定位。 即便如此，中鋼的股東人數仍持續攀升，最近更突破 130 萬人，顯示市場對這家老字號企業依舊有高度黏著度。除了長期穩定的配息外，中鋼每年推出的股東會贈品也成為一大亮點，過去五年的贈品包括：

9月魔咒延到12月發作？專家示警「小心慣性反轉」：散戶行情下避免追高

今年九月魔咒失效、三月與歷史相反，顯示市場慣性開始被改寫。川普貿易戰曾在 2018 年打亂季節規律，今年外資與投信同步轉賣、融資續增，十二月旺季可能不再安全，投資人需提高警覺。 台積電占加權指數權重高達 42.95%，指數的漲跌幾乎與台積電同步，也因為如此，只要台積電上漲，大盤就會跟著衝；反之，台積電一旦休息，整個市場的氣氛也會迅速降溫。然而，今年台股的走勢卻開始脫離過往慣性，出現與歷史統計「相反」的狀況，在這種慣性被打亂的環境裡，台積電還能買嗎？

台股上漲221點收27,564點 台積電收高20元

台股2日收盤上漲221.74點，終場以27,564.27點作收，成交量4,696.71億元；台積電（2330）收盤價1,...

明年投資關注七大產業 法人曝「台灣是最大受惠者」

第一金投顧表示，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等...

台股反彈 盤中最高上漲399點至27,741點收復月線 法人：可聚焦傳產股

1日美股四大指數全面下跌，反映比特幣暴跌跌破8.6萬美元，不過輝達股價上漲1.6%。2日台股出現反彈，盤中最高上漲399...

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股2日開高後一度衝達27,741.89點，上漲399.36點，收復5日線，盤中大漲逾200點，統計貢獻漲點的前十大公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。