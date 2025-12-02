第一金投顧：2026年台股上看31,000點 台積電目標價1,800元

第一金投顧指出，2025年即將過去，今年台股上演神奇逆轉勝。在4月面臨川普32％關稅，指數加權指數從去年底23,035點重挫到17,306點，最大下跌5,729點、24.87％，隨即隨著關稅態度不斷軟化，台股在台積電（2330）帶領下持續收復失土並反攻，不僅月線連六紅，在11月創下28,554點的歷史高點，最大上漲5,519點、23.95％，截至12/1收在27,342點，加權指數累計上漲18.69％，今年是非常動盪且曲折的一年，其中上漲最大的推手來自台積電，今年累計大漲31％。

相較之下櫃買指數從255.84點到257.92點全年僅漲0.8％，市場資金明顯集中在台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股上。不過基期低就是最大的優勢，跨入馬年之後，績優的中小型股很容易跑出火熱行情。

今年川普除除了大課關稅，也限制關鍵半導體設備、GPU晶片、甚至是EDA等出口至中國。但AI的發展絲毫沒有停下腳步，第一金投顧表示，美國大型科技公司全部擴大資本支出，這是推動台股明年持續創下新高的最大底氣，相關產業包括晶片、封測、伺服器組裝、ASIC、散熱、PCB、光通與電供等訂單滿手。

資金面方面將持續寬鬆，美國9月開始降息，10月續降，12月也將降一碼，市場預期明年再降三碼至2.75-3.00％。雖然今年加權指數位階較高，但AI時代是整體結構性的改變，且台灣是其中最核心的受益者，第一金投顧也看好，台股未來將續創新高，上半年休息整理籌碼後，明年下半年備受期待，到了年底加權指數將突破31,000點，馬年行情將滾滾而來。

總體經濟方面今年仍然不景氣，今年受川普關稅政策、中國經濟低迷影響，烏俄戰爭持續，關稅造成消費下降，以及AI出現產生了產業結構的調展，壓縮了GDP成長力道。根據彭博調查，2025年全球經濟成長2.8％，明年將略為加速至2.9％。

但台灣在不景氣的環境中表現亮眼，受惠AI基礎建設大爆發，台積電以及AI相關產業外銷、業績以及投資皆大幅成長，台灣今年GDP前三季為5.5％、7.7％、8.2％，今年預計GDP成長7.4％，在今年高基期下，明年仍然估計可成長3.5％。台積電單季EPS已經從原本的7~8元水準大幅成長，今年前三季為13.95、15.36、17.44元，估計今年可達64元，明年更上看75元，若以目前1,400元來看，PE僅18.6倍，彭博平均目標價在1,800元，明年台積電將進一步帶領台股上攻31,000點。