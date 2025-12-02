第一金投顧看好馬年行情 指數將破31000點甚至到33000點

第一金投顧今日舉行2026年景氣展望發表會。對於明年馬年的大盤指數，第一金投顧認為，雖然今年加權指數位階較高，但AI時代是整體結構性的改變，且台灣是其中最核心的受益者，看好台股將續創新高，上半年休息整理籌碼後，明年下半年備受期待，並由台積電帶動上攻，到明年底，加權指數將突破31000點。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，若美國聯準會更積極降息、台美關稅結果一如預期、經濟持續成長，大盤指數還可望更上一層樓，來到33000點。

黃詣庭也看好，農曆年前各產業持續健康輪漲：「這次沒漲到的，就會是下波的要角。」他並建議，漲多個股不追高，強勢股拉回整理後可布局明年第1季的紅包行情。黃詣庭觀察，台積電單季EPS（每股盈餘）已經從原本的7~8元水準大幅成長，今年前三季為13.95、15.36、17.44元，估計今年全年可達64元，明年更上看75元，他並研判，若以目前1400元來看，PE僅18.6倍，彭博平均目標價在1800元，明年台積電將進一步帶領台股上攻31000點。

黃詣庭指出，今年市場資金明顯集中在台積電、鴻海、台達電等權值股上。不過基期低就是最大的優勢，跨入馬年之後，績優的中小型股將有火熱行情。展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，尤其是台積電的EPS明年上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高。在選股方面，可以關注ASIC、先進製程、先進封裝、散熱、光通訊、PCB、電供等產業，而傳產可以留意球鞋、重電與特化以及金融族群。

明年1月初，CES展（消費電子展）將於美國拉斯維加斯盛大舉行，屆時將聚焦AI PC/手機的實際應用、消費級機器人以及電動車/自駕技術，對此第一金投顧盤點，相關個股包括台積電、鴻海、台光電、奇鋐、台達電、聯亞等都會受惠，而傳產可以留意製鞋、重電，以及配息題材如中信金、玉山金等金控股都會有。而伴隨著美國12月降息，寬鬆的資金面，以及蓬勃發展的AI產業，正是台股最大的底氣。