台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股2日開高後一度衝達27,741.89點，上漲399.36點，收復5日線，盤中大漲逾200點，統計貢獻漲點的前十大公司，權王台積電（2330）當然是第一名，電子股合計8檔，傳產股僅南亞（1303）入列，還有2檔金融股則是國泰金（2882）與中信金（2891）。

台股早盤開高， 權王台積電以1,430元開出，上漲20元，股價一度拉升至1,440元， 盤中維持上漲走勢，領軍台股上攻，盤中貢獻大盤指數約122點；其次則是台達電（2308），盤中貢獻大盤指數約14點。

南亞以61.5元開高後一度拉升至65.5元，盤中漲幅逾5%，也前十名漲點的公司中唯一的傳產股，貢獻約8點；另外，緯穎（6669）、國泰金、鴻海（2317）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、京元電（2449）、中信金等也是貢獻漲點的要角。

因國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等均上漲，南亞將反映成本，擬全系列銅箔基板（CCL）產品調漲8%、PP調漲8%，預計11月下旬交運日生效；另外，南亞與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）攜手，共同進行特殊玻纖布策略合作，透過強強聯手、產能互補方式共同擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求。