解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

馬年行情搶搶滾 第一金投顧：台股上看31,000點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

蛇年即將過去，告別2025乙巳蛇、跨入2026丙午馬，第一金投顧強調，2026年火馬奔騰，台股主軸仍是AI相關產業，看好台股將續創新高，上半年休息整理籌碼後，明年下半年備受期待，到了年底加權指數將突破31,000點。

第一金證券、第一金投顧舉辦2026投資趨勢論壇，第一金投顧提出對明年的展望，強調台股主軸仍然是AI相關產業，尤其是台積電明年EPS上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高。

第一金投顧表示，此外還可以關注ASIC、先進製程、先進封裝、散熱、光通訊、PCB、電供等產業。傳產可以留意球鞋、重電與特化及金融族群。明年1月初，CES展將在美國拉斯維加斯舉行，屆時將聚焦AI PC/手機的實際應用、消費級機器人及電動車/自駕技術，相關個股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、聯亞（3081）等都值得關注；傳產可以留意製鞋、重電及配息題材如中信金（2891）、玉山金（2884）等。

第一金投顧指出，伴隨著美國12月降息，寬鬆的資金面，及蓬勃發展的AI產業，正是台股最大的底氣。農曆年前各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，謹慎面對新變局，漲多個股不追高，強勢股拉回整理後可布局明年第1季的紅包行情。

9月魔咒延到12月發作？專家示警「小心慣性反轉」：散戶行情下避免追高

今年九月魔咒失效、三月與歷史相反，顯示市場慣性開始被改寫。川普貿易戰曾在 2018 年打亂季節規律，今年外資與投信同步轉賣、融資續增，十二月旺季可能不再安全，投資人需提高警覺。 台積電占加權指數權重高達 42.95%，指數的漲跌幾乎與台積電同步，也因為如此，只要台積電上漲，大盤就會跟著衝；反之，台積電一旦休息，整個市場的氣氛也會迅速降溫。然而，今年台股的走勢卻開始脫離過往慣性，出現與歷史統計「相反」的狀況，在這種慣性被打亂的環境裡，台積電還能買嗎？

台股早盤漲逾300點重登月線 台積電開高20元

台股2日開盤指數上漲207.82點，開盤指數為27,550.35點，站上月線。早盤漲逾300點，來到27,690.73點...

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股2日開高後一度衝達27,741.89點，上漲399.36點，收復5日線，盤中大漲逾200點，統計貢獻漲點的前十大公司...

第一金投顧看好馬年行情 指數將破31000點甚至到33000點

第一金投顧今日舉行2026年景氣展望發表會。對於明年馬年的大盤指數，第一金投顧認為，雖然今年加權指數位階較高，但AI時代...

無懼美股下跌 台股強勢站上27700點

台股早盤強勢以27550點開盤，無懼昨晚美股下挫，上漲逾200點，後續買盤進場，突破27700點，持續鎖定挑戰28000...

台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

台股昨（1）日飽受國際不確定傳言滿天飛影響，除美國與委內瑞拉緊張情緒急遽升溫外，北美社群盛傳聯準會主席鮑爾辭職謠言，導致...

