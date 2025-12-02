馬年行情搶搶滾 第一金投顧：台股上看31,000點

蛇年即將過去，告別2025乙巳蛇、跨入2026丙午馬，第一金投顧強調，2026年火馬奔騰，台股主軸仍是AI相關產業，看好台股將續創新高，上半年休息整理籌碼後，明年下半年備受期待，到了年底加權指數將突破31,000點。

第一金證券、第一金投顧舉辦2026投資趨勢論壇，第一金投顧提出對明年的展望，強調台股主軸仍然是AI相關產業，尤其是台積電明年EPS上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高。

第一金投顧表示，此外還可以關注ASIC、先進製程、先進封裝、散熱、光通訊、PCB、電供等產業。傳產可以留意球鞋、重電與特化及金融族群。明年1月初，CES展將在美國拉斯維加斯舉行，屆時將聚焦AI PC/手機的實際應用、消費級機器人及電動車/自駕技術，相關個股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、聯亞（3081）等都值得關注；傳產可以留意製鞋、重電及配息題材如中信金（2891）、玉山金（2884）等。

第一金投顧指出，伴隨著美國12月降息，寬鬆的資金面，及蓬勃發展的AI產業，正是台股最大的底氣。農曆年前各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，謹慎面對新變局，漲多個股不追高，強勢股拉回整理後可布局明年第1季的紅包行情。