9月魔咒延到12月發作？專家示警「小心慣性反轉」：散戶行情下避免追高

今年九月魔咒失效、三月與歷史相反，顯示市場慣性開始被改寫。川普貿易戰曾在 2018 年打亂季節規律，今年外資與投信同步轉賣、融資續增，十二月旺季可能不再安全，投資人需提高警覺。

台積電占加權指數權重高達42.95%，指數的漲跌幾乎與台積電同步，也因為如此，只要台積電上漲，大盤就會跟著衝；反之，台積電一旦休息，整個市場的氣氛也會迅速降溫。

然而，今年台股的走勢卻開始脫離過往慣性，出現與歷史統計「相反」的狀況，在這種慣性被打亂的環境裡，台積電還能買嗎？

過去二十年裡，九月一直被稱為台股表現最疲弱的月份，平均漲跌幅與上漲機率都落在全年最低的位置，幾乎是市場共識的「九月魔咒」。

然而今年（2025年）九月台股卻強漲6.55%，這是2010–2025年之間最大的一次九月漲幅。

上一次能見到這種等級的九月行情，還是2009年金融海嘯後的大反彈，市場當時因為2008年重挫後超跌，資金回流激烈，形成V形反彈，讓2009年的九月大漲了10%；今年九月的走勢雖無金融危機背景，但力道也相當強勁。

此外，過去上漲機率次高的三月，今年也呈現明顯回檔，雖是因為川普要公布關稅導致，但依舊讓今年行情呈現與歷年相反的狀態，那這樣的情況有可能讓「上漲機率最高」的十二月，出現反向走勢嗎？

十二月：近二十年上漲機率最高的月份 多頭還能延續嗎？

如果我們回顧歷史數據，十二月上漲機率：

近20年（2005–2024）：85% 近10年（2015–2024）：80% 近5年（2020–2024）：80%

這意味著，十二月在各時間區間都名列全年最強，不只是「偏多」，而是高機率性上漲的月份。

反觀九月，則是近10年平均跌幅最大，且上漲機率最低的月份。也因此，十二月被稱為「台股最會漲的月份」，九月則是公認的「下跌機率最高」。

但今年九月魔咒不但被打破，還創下十六年新高漲幅，當川普展開貿易戰時，似乎有種讓市場反著來的魔力，那歷史上最強的十二月會不會反過來走弱？

尤其是今年台股已經連續數月上漲，市場情緒偏熱、籌碼人人滿手，當高機率與高漲幅疊加，又遇到「前段行情已經走過一大段」，十二月的年底優勢恐怕難展現出來。

歷史慣性的改變：從2018川普貿易戰起點 到今年台股的潛在規律

回頭檢視歷史，川普第一次任職期間的美中貿易戰，其實也是「行情慣性被打亂」的起始點。

2018年3月22日，川普正式簽署《貿易法301條款》制裁命令，宣布將對中國展開關稅調查，並可能對部分輸美產品課徵25%關稅。

這一天被視為美中貿易戰的起點。隔日（3月23日），台股立即下挫1.66%，反映市場對全球供應鏈與貿易秩序的重新評估。

值得注意的是，儘管2018年三月最終仍以+0.96%收月，但近十年來看三月平均+2.2%以上的強勢慣性相比，漲幅明顯縮水。進入九月，台股雖然仍呈現-0.52%的下跌，看似符合「九月魔咒」，但相比近十年九月平均-1.6%的跌幅，其實已是相對輕微。

但被市場稱為「光輝十月」的行情，台股卻重挫-10.9%，為當年最劇烈的一段跌勢；連向來勝率最高的十二月也出現-1.62%的下跌。

從2018年的例子可以看出：只要貿易戰進入實質階段，市場過往的季節性規律就可能被打亂。這類結構性事件往往會壓過統計機率，在原本應該「漲的月份」製造例外。同樣的情況，也開始在今年三月、九月出現。

今年以來，台股的個股表現確實亮眼：

台達電（2308）與京元電（2449）股價翻倍，台達電在九月超越聯發科（2454）市值；台積電（2330）與鴻海（2317）最高時也漲幅超過 40%；封測龍頭日月光投控（3711）大漲50%，這些過去屬於大牛股的公司，紛紛股價出現大漲，市場情緒相當樂觀。

然而，從主力買盤動能來看，卻已開始出現明顯的反向訊號。

自 10 月 8 日後，外資開始持續賣超，部分原因雖來自台幣貶值造成外資帳面換算壓力，但方向性仍屬偏空。

同時，投信自九月初開始轉為賣超，結束上半年以來的強力加碼；自營商則在 十一月初也加入調節的行列。到了十一月，市場僅剩下「融資」仍在推高，籌碼結構開始傾向散戶接力，同時微台散戶多空比也持續翻多。

雖然上週指數回檔讓融資短暫下降，但本週又迅速回升，意味著散戶情緒依舊樂觀、此外今年以來微台散戶多空比一直跟指數呈現反向變動，讓12月出現與統計相反的行情機率上升，投資人也該隨時留意風險，避免過度追高股市。

