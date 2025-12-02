13檔主動式 ETF 受益人數突破53萬人、規模1,039億 這2檔奪近4成市占

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

主動式ETF從今年5月啟航，半年來飛快成長，目前13檔主動式ETF合計受益人數已突破53萬人、規模已達1039億元，受益人數及規模的前兩名為主動統一台股增長（00981A）與主動群益台灣強棒（00982A）；另外，統一投信旗下的主動統一台股增長及主動統一全球創新（00988A）兩檔ETF在主動式市場攜手共創約4成的市占率。

統計顯示，在53萬名主動式ETF受益人中，00981A一檔便吸走3成流量，受益人達16萬2,583人，等於每3個主動式ETF投資人中，就有1人持有00981A；00981A在5月底以每股10元掛牌，截至11/28，淨值攀升至16.16元，是推升人氣與資金快速竄升的關鍵。

進一步觀察00981A的股東結構，不只深受散戶喜愛，也吸引專業選股的大戶，以集保戶股權分散表來看，00981A的千張大戶持續增加至87人，是目前大戶人數唯一超過50人的主動式ETF，大戶層級的逐步放大也成為多頭強心針。

受益人向績優的主動式ETF集中，使得市場進入規模差異化階段，目前只有兩檔規模「三位數」的主動式ETF，00981A以規模361億元居冠，規模從成立時的28億元，已經成長1,194%。

另外， 統一投信旗下主動統一全球創新（00988A）」上市不到一個月，受益人和規模都居主動式海外ETF之冠，其中，規模更是13檔主動式ETF的第三名。

ETF 台股 市場

