外資最新AI供應鏈追蹤：上修台積電產能 調升這三檔升目標價

外資發布最新 AI供應鏈追蹤報告，上修台積電（2330）產能，並調升台光電（2383）、台燿（6274）及旺矽（6223）等三檔目標價。

美系大行再度上修台積電的CoWoS及3nm產能預估，近期訪查通路，再度上修CoWoS產能，先前已上修為明2026年增二、三成，這次更新為明年月產 12.5 萬片。

*Nvidia: CoWoS-L 需求從 59 萬片上修至 70 萬片，B40下修至900萬顆。

*博通：CoWoS-S 從 15.5 萬片上升至 20 萬片，CoWoS-L 投片減少 2 萬片，主因 Meta ASIC 設計調整，不過整體是從 21 萬片上升至 23 萬片。

*聯發科（2454）：CoWoS-S 投片從 1 萬片提高至 2 萬片。

至於3nm產能，有可能額外擴增 2 萬片/月，可能把 Fab 15 的 22nm/28nm 產能外移到歐洲工廠，以解決新增空間的問題。因此原本之前上修的明年3nm產能為14–15 萬片/月，再次上修後為16-17萬片/月。以上若計畫成真，券商估計台積電明年資本支出將升至 480–500 億美元。

- Google TPU；另家美系基於Google TPU上升，調升台光電台燿及旺矽目標價。

*台光電：預期TPU v8 將使用 M8 等級材料，並且部分合作平台會採用 M9 等級材料。

*台燿：預期提供M7給networking boards。基於過往在Google 的紀錄，券商預期若Google擴大供應商名單時，台燿具有優勢。

*旺矽：目前已經向 TPU v7（Ironwood）出貨探針卡至少 1–2 個季度。若未來某個 TPU socket 被聯發科取得，有可能降低；但有可能主要美國客戶會在 TPU v8 專案持續採用它。

-貿聯（3665）: 美系重申正向

Credo剛繳出亮麗財報，盤後飆漲。美系券商重申對貿聯正向觀察不變。Credo的AEC營收創下新高，對下季總營收展望為季增 25–29%。