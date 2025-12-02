快訊

外資最新AI供應鏈追蹤：上修台積電產能 調升這三檔升目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資發布最新 AI供應鏈追蹤報告，上修台積電（2330）產能，並調升台光電（2383）、台燿（6274）及旺矽（6223）等三檔目標價。

美系大行再度上修台積電的CoWoS及3nm產能預估，近期訪查通路，再度上修CoWoS產能，先前已上修為明2026年增二、三成，這次更新為明年月產 12.5 萬片。

*Nvidia: CoWoS-L 需求從 59 萬片上修至 70 萬片，B40下修至900萬顆。

*博通：CoWoS-S 從 15.5 萬片上升至 20 萬片，CoWoS-L 投片減少 2 萬片，主因 Meta ASIC 設計調整，不過整體是從 21 萬片上升至 23 萬片。

*聯發科（2454）：CoWoS-S 投片從 1 萬片提高至 2 萬片。

至於3nm產能，有可能額外擴增 2 萬片/月，可能把 Fab 15 的 22nm/28nm 產能外移到歐洲工廠，以解決新增空間的問題。因此原本之前上修的明年3nm產能為14–15 萬片/月，再次上修後為16-17萬片/月。以上若計畫成真，券商估計台積電明年資本支出將升至 480–500 億美元。

- Google TPU；另家美系基於Google TPU上升，調升台光電台燿及旺矽目標價。

*台光電：預期TPU v8 將使用 M8 等級材料，並且部分合作平台會採用 M9 等級材料。

*台燿：預期提供M7給networking boards。基於過往在Google 的紀錄，券商預期若Google擴大供應商名單時，台燿具有優勢。

*旺矽：目前已經向 TPU v7（Ironwood）出貨探針卡至少 1–2 個季度。若未來某個 TPU socket 被聯發科取得，有可能降低；但有可能主要美國客戶會在 TPU v8 專案持續採用它。

-貿聯（3665）: 美系重申正向

Credo剛繳出亮麗財報，盤後飆漲。美系券商重申對貿聯正向觀察不變。Credo的AEC營收創下新高，對下季總營收展望為季增 25–29%。

台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

台股昨（1）日飽受國際不確定傳言滿天飛影響，除美國與委內瑞拉緊張情緒急遽升溫外，北美社群盛傳聯準會主席鮑爾辭職謠言，導致...

台股早盤漲逾300點重登月線 台積電開高20元

台股2日開盤指數上漲207.82點，開盤指數為27,550.35點，站上月線。早盤漲逾300點，來到27,690.73點...

無懼美股下跌 台股強勢站上27700點

台股早盤強勢以27550點開盤，無懼昨晚美股下挫，上漲逾200點，後續買盤進場，突破27700點，持續鎖定挑戰28000...

台股總開戶人數再創新高

台股投資人開戶總人數持續攀升，據臺灣證券交易所統計，截至11月底，總開戶人數已達1,371.4萬人，再創新高。其中，11...

就市論勢／新 AI 族群 投資亮點

12月開始，市場緊盯美聯準會降息進程，若順利降息，有望啟動資金行情錢進股市淘金，首選市場除美股外，台股由於主計處上修國內GDP年增率至7.37%，近期上市櫃企業陸續召開法說，營造明年成長氣氛，推升股價做夢行情，從歷史統計推估，過去以來每年12月，通常也是台股上漲機率最高的月份之一，搭配法人年底作帳，重量級大型股及績優股，股價有機會率先走出明年新格局，帶動加權股價指數最新收復月線、季線等重要均線，眾多利多因素有望帶動台股年底前再挑戰歷史新高。

證交所Power Up計畫 綜效擴大

臺灣證券交易所推動「Power UpTW提升企業價值計畫」獲得上市公司積極響應。截至11月底，共有311家上市公司響應並...

