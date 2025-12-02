台股早盤漲逾300點重登月線 台積電開高20元

台股2日開盤指數上漲207.82點，開盤指數為27,550.35點，站上月線。早盤漲逾300點，來到27,690.73點。台積電（2330）開盤價1,430元，上漲20元。

群益投顧表示，根據歷年實證統計，12月是係台股上漲機率最高月份、逾八成機會走揚，加上Fed 12月降息幾成定局、歐美聖誕消費旺季、集團年底作帳等利多因素，有利台股表現。台灣經濟基本面穩健無虞，台股⻑期看好、短線盤堅震盪。英特爾崛起恐將威脅到輝達發展前景、委內瑞拉軍事風險遽增、俄烏戰爭停火之路崎嶇、聯準會12月降息機率逾八成等多重因素糾纏，市場資金板塊挪移。台股盤堅震盪之際，可擇優靈活操作。

操作題材可留意：

1.創世紀任務─美國總統川普上周簽署行政命令發起創世紀任務，被比喻為AI版曼哈頓計劃，隨著川普定調將傾國家之力全面發展AI產業、美國能源部宣布購買H100、Blackwell 晶片來強化AI戰力，可望迎來新一波龐大政府採購商機。

2.軍工產業大展鴻圖─ 賴清德總統11月26日宣布大幅增加八年1.25兆元國防特別預算，將聚焦無人機/船、航太、船艦、機器狗、衛星等國防產業發展，國防部⻑與經濟部⻑表示可望帶動龐大經濟效益，預估可創造4,000億元產值、9萬名以上工作機會，包括協助業者取得國防部3,422架軍用無人機68.8億量產標案，打入美國第一大無人機Skydio、全球第二大無人機Parrot供應鏈。

周一（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,289.33點，下跌427.09點、跌幅0.9%；S&P500指數下跌0.53%；那斯達克指數下跌0.38%；費半指數下跌0.07%。台積電ADR下跌1.31%，報每股287.68美元，換算並折合台幣後為每股1,808.30元，較台北交易股票溢價率為28.25%。

道瓊挫跌超過400點，因加密貨幣重拾跌勢，且在日本央行暗示12月升息後，美國公債殖利率跳升，再加上經濟數據顯示關稅仍拖累製造業，拖累投資人信心。美國最新11月ISM製造業採購經理人指數（PMI）降至48.2，創近四個月以來最大降幅，是連續第九個月萎縮，數據劣於新冠疫情時期，市場預期將推升聯準會降息壓力。

三大法人周一集中市場合計賣超188.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超243.4億元，投信買超77.1億元，自營商（自行買賣）買超24.5億元，自營商（避險）賣超46.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,601口至4,537口，其中，外資淨空單增加2,711口至29,032口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,391口至3,489口。

選擇權未平倉量部分，12月W1大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,300 點，月賣權最大OI落在23,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.54下降至1.22。VIX指數上升1.23至25.16。外資台指期買權淨金額0.86億元 ; 賣權淨金額-0.04億元。整體選擇權籌碼面偏空。