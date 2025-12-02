美股走跌 法人：台股看聯準會動向與月線是否支撐

美股4大指數齊跌，台積電ADR跌逾1%，法人認為，台股近期持續上演上攻遇壓，震盪走低跌破月線後反彈來回測試戲碼，台股是否在月線附近獲得支撐，將是影響盤勢走向的指標；至於美聯準會12月能否降息也是觀察重點。

美國股市收低，主因受到公債殖利率上升及經濟數據顯示關稅仍拖累製造業所影響。與此同時，投資人關注聯邦準備理事會（Fed）下週的政策聲明。

道瓊工業指數挫跌427.09點或0.90%，收47289.33點，標準普爾指數下跌36.46點或0.53%，收6812.63點；那斯達克指數下挫89.77點或0.38%，收23275.92點，費城半導體指數挫4.62點或0.07%，收7020.53點。

台股1日開高震盪，終場收在最低點27342.53點，下跌283.95點，失守月線約27414點和5日線約27369點。

台達電與安控子公司晶睿通訊1日晚間召開重大訊息記者會，台達電宣布將投下約新台幣37.33億元，進一步取得晶睿43.12%普通股股權，將晶睿納為100%持股的全資子公司；未來股份轉換後，晶睿將終止上市及停止公開發行。

鴻海1日傍晚公告申報，鋐維股份有限公司和承鋒投資股份有限公司，將透過一般交易轉讓方式，預定申讓全數出脫各別所持有2771張和2409張鴻海股票，合計擬申讓5180張，有效轉讓期間自12月4日至2026年1月3日。

力積電董事長黃崇仁投資的智合精準醫學科技，1日宣布自主研發的PTHrP（副甲狀腺素相關蛋白）標靶單株抗體新藥，已獲美國食品藥物管理局（FDA）、台灣食品藥物管理署（TFDA）核准啟動第1期臨床試驗。黃崇仁表示，如果挑對新藥，有機會像資通訊（ICT）產業一樣，在全球產業鏈中發光發熱。