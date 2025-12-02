快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

美股走跌 法人：台股看聯準會動向與月線是否支撐

中央社／ 台北2日電

美股4大指數齊跌，台積電ADR跌逾1%，法人認為，台股近期持續上演上攻遇壓，震盪走低跌破月線後反彈來回測試戲碼，台股是否在月線附近獲得支撐，將是影響盤勢走向的指標；至於美聯準會12月能否降息也是觀察重點。

美國股市收低，主因受到公債殖利率上升及經濟數據顯示關稅仍拖累製造業所影響。與此同時，投資人關注聯邦準備理事會（Fed）下週的政策聲明。

道瓊工業指數挫跌427.09點或0.90%，收47289.33點，標準普爾指數下跌36.46點或0.53%，收6812.63點；那斯達克指數下挫89.77點或0.38%，收23275.92點，費城半導體指數挫4.62點或0.07%，收7020.53點。

台股1日開高震盪，終場收在最低點27342.53點，下跌283.95點，失守月線約27414點和5日線約27369點。

台達電與安控子公司晶睿通訊1日晚間召開重大訊息記者會，台達電宣布將投下約新台幣37.33億元，進一步取得晶睿43.12%普通股股權，將晶睿納為100%持股的全資子公司；未來股份轉換後，晶睿將終止上市及停止公開發行。

鴻海1日傍晚公告申報，鋐維股份有限公司和承鋒投資股份有限公司，將透過一般交易轉讓方式，預定申讓全數出脫各別所持有2771張和2409張鴻海股票，合計擬申讓5180張，有效轉讓期間自12月4日至2026年1月3日。

力積電董事長黃崇仁投資的智合精準醫學科技，1日宣布自主研發的PTHrP（副甲狀腺素相關蛋白）標靶單株抗體新藥，已獲美國食品藥物管理局（FDA）、台灣食品藥物管理署（TFDA）核准啟動第1期臨床試驗。黃崇仁表示，如果挑對新藥，有機會像資通訊（ICT）產業一樣，在全球產業鏈中發光發熱。

晶睿 台達電

延伸閱讀

台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

台達電100%合併晶睿 交易金額37億 溢價17% 整合資源提升競爭力

就市論勢／新 AI 族群 投資亮點

台達電營運 大摩按讚

相關新聞

台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

台股昨（1）日飽受國際不確定傳言滿天飛影響，除美國與委內瑞拉緊張情緒急遽升溫外，北美社群盛傳聯準會主席鮑爾辭職謠言，導致...

台股早盤漲逾300點重登月線 台積電開高20元

台股2日開盤指數上漲207.82點，開盤指數為27,550.35點，站上月線。早盤漲逾300點，來到27,690.73點...

無懼美股下跌 台股強勢站上27700點

台股早盤強勢以27550點開盤，無懼昨晚美股下挫，上漲逾200點，後續買盤進場，突破27700點，持續鎖定挑戰28000...

台股總開戶人數再創新高

台股投資人開戶總人數持續攀升，據臺灣證券交易所統計，截至11月底，總開戶人數已達1,371.4萬人，再創新高。其中，11...

就市論勢／新 AI 族群 投資亮點

12月開始，市場緊盯美聯準會降息進程，若順利降息，有望啟動資金行情錢進股市淘金，首選市場除美股外，台股由於主計處上修國內GDP年增率至7.37%，近期上市櫃企業陸續召開法說，營造明年成長氣氛，推升股價做夢行情，從歷史統計推估，過去以來每年12月，通常也是台股上漲機率最高的月份之一，搭配法人年底作帳，重量級大型股及績優股，股價有機會率先走出明年新格局，帶動加權股價指數最新收復月線、季線等重要均線，眾多利多因素有望帶動台股年底前再挑戰歷史新高。

證交所Power Up計畫 綜效擴大

臺灣證券交易所推動「Power UpTW提升企業價值計畫」獲得上市公司積極響應。截至11月底，共有311家上市公司響應並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。