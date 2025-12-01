快訊

2026年台股 富邦投信、華南投顧看好雙高微笑曲線

經濟日報／ 記者廖賢龍崔馨方／台北即時報導

富邦金控、華南永昌證券1日發表2026投資展望，旗下富邦投信、華南投顧均認為台股明年將呈現第1、第4季雙高的「微笑曲線」走勢，前者認為樂觀情境下高點有機會挑戰34,000點，後者則估高點32,000點。

展望明年台股趨勢，站上3萬點已成近期法人共識，而已召開投資展望說明會的投顧公司中，現以中信投顧預估高點35,000點最高。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股今年第4季有望「風光收盤」，挑戰歷史高點28,554點。展望明年，全球總體經濟溫和復甦而非強力反彈，成長有底，台股3萬點已是市場基本共識，2026年目標點位可能落在32,000點，樂觀情境下甚至有機會挑戰34,000點以上，主要受惠於「景氣、資金、籌碼」三箭齊發。

進一步來看，第1季受惠降息效應、GTC大會發布新世代AI晶片、高股息ETF布局除權息行情，指數區間估於28,000~30,500點，第2、3季可能拉回，全年高點將出現在第4季，形成「微笑曲線」走勢。建議年中可進場逢低布局，年底可望有正面效益。

華南投顧董事長呂仁傑認為，台股指數明年區間可能落在25,000點至32,000點，第1、4季可望出現指數雙高峰，第1季便有機會突破3萬點，第2、3季可能出現全年低點，區間在25,000點至27,500點。儘管AI泡沫論增添些許擔憂，但台廠終將受惠AI軍備競賽，迎來新一波成長動能，看好AI伺服器、電力基建、缺貨漲價題材將延續在台股主流地位，內需消費、政策作多概念股也有輪動機會。

