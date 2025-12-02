台股總開戶人數再創新高

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股投資人開戶總人數持續攀升，據臺灣證券交易所統計，截至11月底，總開戶人數已達1,371.4萬人，再創新高。其中，11月單月開戶數大增5.2萬人，顯示即使台股大幅震盪、月線終止連六紅，國人對台股熱度不減。

券商指出，隨著國內理財知識的普及、零股交易及數位金融服務的便利化，台股市場對所有年齡層的吸引力持續增強；若按照目前的增長速度，台股集中市場總開戶人數有望在明年上半年突破1,400萬人。

台股開戶成長主要來自年輕族群，依證交所分類，11月單月新增開戶數中，30歲以下新增開戶數合計達3.25萬人，占當月總新開戶人數62.43％。19歲以下族群總開戶數成長至68.1萬人，單月淨增約1.3萬戶；20歲至30歲為新增開戶數最多族群，單月增加1.95萬戶。

法人分析，年輕族群加速進場，除反映年輕世代積極理財的意識抬頭外，也與父母持續為子女進行長期投資布局有關。

台股

