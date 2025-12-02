台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

台股昨（1）日飽受國際不確定傳言滿天飛影響，除美國與委內瑞拉緊張情緒急遽升溫外，北美社群盛傳聯準會主席鮑爾辭職謠言，導致美股期指回落、比特幣暴跌，嚇得外資賣超243.4億元，大盤開高走低收最低，終場大跌283點收27,342點，失守5日線、月線，12月開市第一天走勢疲弱。

儘管台股短線陷入震盪，法人對後市仍充滿信心。富邦金控（2881）、華南永昌證券昨發表2026年投資展望，旗下富邦投信、華南投顧均認為台股明年將呈現第1季、第4季雙高的「微笑曲線」走勢，前者認為樂觀情境下高點有機會挑戰34,000點，後者則估高點32,000點。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股今年第4季有望「風光收盤」，挑戰歷史高點28,554點。展望明年，高點可能落在32,000點，樂觀情境下，甚至有機會挑戰34,000點以上，主要受惠於「景氣、資金、籌碼」三箭齊發。

華南投顧董事長呂仁傑認為，台股指數明年區間可能落在25,000點至32,000點，第1季、4季可望出現指數雙高峰，第1季便有機會突破3萬點，第2季、3季可能出現全年低點，區間在25,000點至27,500點。

美國總統川普宣布淨空委內瑞拉領空，地緣政治風險升溫，尤其是鮑爾辭職一說，導致市場偏空，台股昨天開低走低，「權王」台積電拉回30元收1,410元，重挫2.08%，鴻海也拉回1.5%，部分資金轉向矽光子、軍工、鋼鐵、塑化等族群，加權指數終場下跌283點收27,342點，成交量略增至4,934億元。三大法人昨天賣超188.6億元，其中外資賣超243.4億元，連二賣，累計賣超438.1億元，於台指期淨空單增加2,711口至29,032口，期現貨同步偏空操作；投信買超76.6億元，連四買，累計買超321.8億元；自營商賣超21.9億元，買轉賣。八大公股行庫買超55.5億元，賣轉買。五大壽險買超104.8億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭及台新投顧副總經理黃文清看法，台股上周反彈，量能未同步放大，顯示市場資金仍偏觀望，加上許多個股股價漲高、聯準會利率決策會議前資訊空窗期，因此稍有風吹草動，就會產生大震盪。