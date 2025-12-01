富邦投顧：台股2026年挑戰34,000點 全年呈現「微笑曲線」

富邦投顧表示，展望2026年台股市場，在電子、金融、傳產原物料族群皆有表現空間的預期下，預估台股獲利年增率有望上看二成。富邦投顧董事長陳奕光指出，整體指數走勢將呈現「微笑曲線」格局，建議投資人年中逢低布局，預期指數高點將落在第1季與第4季，目標將挑戰32,000點。在樂觀情境下，台股更有機會衝上34,000點。

推升台股上攻的動能主要來自四股活水挹注。首先，台灣超額儲蓄金額預計將突破新台幣5兆元創新高。其次，貨幣型基金的資金可望流出，成為股市潛在動能。此外，ETF新血持續加入，加上當沖融資活動更趨熱絡，都為台股提供了充沛的資金動能。

在全球經濟維持溫和成長、主要央行貨幣政策調整接近尾聲的背景下，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，2026年整體資產配置仍將呈現「股優於債」的格局。然而，需特別留意政治與政策風險，尤其警覺明年第1季可能出現的金融市場短期劇烈波動 。

在投資策略上，陳奕光提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，建議投資人聚焦於受益於全球科技趨勢與國內產業政策的族群。其中，與AI趨勢高度相關的高速傳輸及高頻寬記憶體（HBM）、OpenAI雲端建置供應鏈、半導體族群，以及因AI發展帶動電力需求大增的電力能源族群，都將是主導市場表現的關鍵領域。

此外，因應全球高齡化推升需求的機器人與自駕車（Robot & Robotaxi），以及政府國防（Government Defense）、原物料（Raw Materials），以及ETF等主題，亦值得投資人納入布局考量。

雖然台股展望樂觀，但投資人仍須留意全球金融市場的潛在風險。美股在AI題材的推動下，估值（如巴菲特指數）已處於歷史警戒區，且市場槓桿率已趨近於過去網際網路泡沫和次貸風暴時期的高水準。因此，面對充斥泡沫與理性拉鋸的市場，陳奕光提醒，台灣投資人應審慎關注風險，在追求高報酬的同時，也需兼顧資產的均衡配置。