就市論勢／新 AI 族群 投資亮點
盤勢分析
12月開始，市場緊盯美聯準會降息進程，若順利降息，有望啟動資金行情錢進股市淘金，首選市場除美股外，台股由於主計處上修國內GDP年增率至7.37%，近期上市櫃企業陸續召開法說，營造明年成長氣氛，推升股價做夢行情，從歷史統計推估，過去以來每年12月，通常也是台股上漲機率最高的月份之一，搭配法人年底作帳，重量級大型股及績優股，股價有機會率先走出明年新格局，帶動加權股價指數最新收復月線、季線等重要均線，眾多利多因素有望帶動台股年底前再挑戰歷史新高。
2026年台股上市櫃企業獲利展望佳，明年國內經濟成長也逐季向上，台股在長線保護短線的多頭架構下，雖然行情表現並非一波到底，但預估台股指數仍會維持震盪盤堅表現，建議拉回逢低布局，投資亮點可以鎖定新AI族群、新的台積電（2330）技術與製程方向相關的利基族群。
半導體方面，Google的Gemini 3興起，帶動TPU相關題材股表現水漲船高，看好未來AI朝GPU與TPU兩大陣營分化，以Google的TPU來說，相比GPU，在ASIC成本較低下，ASIC成為CPS雲端大廠及AI模型企業未來核心布局方向，ASIC的規模化應用，也將推動推理式算力需求呈爆發式成長，同步帶動產業鏈上下游協同升級。
投資建議
聯準會降息資金行情，加上AI基建潮與AI應用潮相繼興起，使科技、半導體產業成為明年全球景氣成長核能，建議投資人可以優先關注AI、半導體等產業。在政策轉向寬鬆、企業基本面穩健、與科技創新持續推動下，台灣AI半導體產業仍存在結構性成長機會。
