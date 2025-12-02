證交所、櫃買攜手安永 舉辦招商座談

臺灣證券交易所、櫃買中心近日與安永會計師事務所攜手，舉辦「推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，讓企業快速瞭解資本市場全貌並取得諮詢服務管道。

證交所業務委員胡則華表示，上市能協助企業擴張、吸引人才及提升國際能見度，台灣資本市場外資持股達47％，擁有完善的供應鏈及在護國群山的帶領下，投資人對科技、AI、生醫與創新產業具高度理解，能提供合理評價與長期資金，來協助企業成長，且台灣資本市場活躍，國際法人深度參與，有助於提升上市公司品牌能見度與國際合作拓展。

為協助企業順利進入資本市場，證交所在每個重要環節陪伴、支持企業，包括上市前的輔導措施、明確透明的審查標準，上市後給予ESG、公司治理輔導與國際曝光、透過IR議合平台、碳權交易所多元服務，承銷商與會計師也協助公司上市時程規劃、財務與內控制度建置，企業在上市過程中，等於有個完整專業團隊幫助企業蛻變，透過進入資本市場，在國際上更發光發亮。