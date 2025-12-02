快訊

反日是假的？為何有錢人繼續湧向日本定居

「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記…昔天道盟主左右手遇襲

美國對南韓半導體藥品關稅設上限！最高不超過15% 鎖定與台日競爭

證交所、櫃買攜手安永 舉辦招商座談

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所、櫃買中心近日與安永會計師事務所攜手，舉辦「推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，讓企業快速瞭解資本市場全貌並取得諮詢服務管道。

證交所業務委員胡則華表示，上市能協助企業擴張、吸引人才及提升國際能見度，台灣資本市場外資持股達47％，擁有完善的供應鏈及在護國群山的帶領下，投資人對科技、AI、生醫與創新產業具高度理解，能提供合理評價與長期資金，來協助企業成長，且台灣資本市場活躍，國際法人深度參與，有助於提升上市公司品牌能見度與國際合作拓展。

為協助企業順利進入資本市場，證交所在每個重要環節陪伴、支持企業，包括上市前的輔導措施、明確透明的審查標準，上市後給予ESG、公司治理輔導與國際曝光、透過IR議合平台、碳權交易所多元服務，承銷商與會計師也協助公司上市時程規劃、財務與內控制度建置，企業在上市過程中，等於有個完整專業團隊幫助企業蛻變，透過進入資本市場，在國際上更發光發亮。

資本市場 證交所 櫃買中心

延伸閱讀

仁大資訊競拍均價47.7元 申購中籤報酬率逾40％、現賺近1.8萬元

上市公司積極響應Power Up TW提升企業價值計畫 成效持續擴大

澳洲證交所公告平台故障 多家企業暫停交易

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

相關新聞

台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

台股昨（1）日飽受國際不確定傳言滿天飛影響，除美國與委內瑞拉緊張情緒急遽升溫外，北美社群盛傳聯準會主席鮑爾辭職謠言，導致...

台股總開戶人數再創新高

台股投資人開戶總人數持續攀升，據臺灣證券交易所統計，截至11月底，總開戶人數已達1,371.4萬人，再創新高。其中，11...

就市論勢／新 AI 族群 投資亮點

12月開始，市場緊盯美聯準會降息進程，若順利降息，有望啟動資金行情錢進股市淘金，首選市場除美股外，台股由於主計處上修國內GDP年增率至7.37%，近期上市櫃企業陸續召開法說，營造明年成長氣氛，推升股價做夢行情，從歷史統計推估，過去以來每年12月，通常也是台股上漲機率最高的月份之一，搭配法人年底作帳，重量級大型股及績優股，股價有機會率先走出明年新格局，帶動加權股價指數最新收復月線、季線等重要均線，眾多利多因素有望帶動台股年底前再挑戰歷史新高。

證交所Power Up計畫 綜效擴大

臺灣證券交易所推動「Power UpTW提升企業價值計畫」獲得上市公司積極響應。截至11月底，共有311家上市公司響應並...

證交所、櫃買攜手安永 舉辦招商座談

臺灣證券交易所、櫃買中心近日與安永會計師事務所攜手，舉辦「推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供大、中、小型企業一站式全...

台股上週大漲逾千點 外資減碼172億元連8賣

台股上週強彈，11月28日集中市場指數收在27626.48點，週漲1191.54點或4.51%。不過根據台灣證券交易所統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。