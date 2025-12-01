快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：台達電11月營收預估年增49% 明年資料中心占比將增至逾50%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，台達電（2308）今年資料中心相關營收占總營收預估逾40%，2026年預估比重至少50%，重申對台達電「優於大盤」評級及1,288元目標價。

台達電營收連四月創歷史新高，大摩預估，台達電11月營收可能月減5%、年增49%；前11個月營收可望比去年同期成長32%；重申今年的預估獲利及目標價，但預期有上調空間。在大中華科技硬體股中，台達電仍是大摩的首選個股。

大摩指出，能源基礎設施一直是台達電主要的發展重點，也將是長期的成長動能。這些設施包括固態變壓器（SST）、燃料電池、模組化電力解決方案、電池儲能系統（BESS）等。

大摩指出，台達電在11月24日舉行的中國數據中心標準大會（CDCC）上，宣布與美團及秦淮數據在中國大陸合作，推出首項用於資料中心的SST專案。這個SST轉換效率達98.5%，輸出功率最高可達1兆瓦，面積僅需一平方公尺，節省超過50%的空間。

至於燃料電池，大摩表示，台達電在相關技術的研發上已投入20多年，可望於2026年下半年開始量產。另外，在11月19日，台達電泰國子公司（台達電持股64%）宣布將與西門子智慧基礎設施合作，推出預製模組化電力解決方案，可望讓資料中心的建置時間縮短最多達50%，資本支出降低最多達20%，並減少碳排放最多達27%。

大摩預估，台達電的每股稅後純益（EPS）可望從2024年的13.56元，高速成長到今年的23.73元，再成長到2026年的35.03元。以台達電2026年的預估獲利來看，本益比為26.6倍，低於資料中心同業Vertiv的32.6倍、Bloom Energy的40.2倍。

台達電 大摩

延伸閱讀

信驊展望 大摩按讚

大摩：阿里是中國最佳AI賦能者

台達電、光寶科 四檔靚

奇鋐高點下挫20% 大摩：不必擔心Vera Rubin運算匣設計標準化衝擊

相關新聞

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

台股12月首個交易日遭美股期指疲弱壓制，指數開高47.68點報27,674.16點，盤中一度上漲至27,697.06點，...

風險偏好提升？外資上周狂賣金融股 資金追捧這檔PCB指標股

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超172.11億元，賣超富邦金（2881）10.23萬張最多、另買超PCB大廠欣...

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

華南永昌證券1日舉辦2026投資趨勢展望，邀請華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及...

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股強勢反彈，加權指數距離歷史高點僅剩最後一哩路，多檔主動式台股基金淨值就已領先創高，並催生出第二檔淨值在400元以上的...

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量...

資金重返 新興市場主權債「重裝上陣」

展望2026年，國泰投顧認為許多新興市場債國家歷經主權債信評上調、加上投資人追逐收益下，資金正在重返，紛紛對新興市場債資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。