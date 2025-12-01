外資賣超243億元、0050遭賣超逾5.5萬張 但竟大買這檔金融股逾3萬張

台股1日開高走低盤中翻黑，終場收在最低的27,342.53點，下跌283.95點，外資賣超243.49億元，統計外資買賣超個股，單日賣超元大台灣50（0050）達55,408張最多，其次是賣超第一金（2892）23,133張，但上周五遭大賣的台新新光金（2887）則成為外買超第一名，單日買超31,396張。

台股12月第1個交易日指數開高走低，早盤以27,674.16點開出，上漲47.68點，指數開高後一度拉升至27,697.06點，但攻勢後繼乏力，不到10分鐘就翻黑下挫，權王台積電（2330）開高走低，鴻海（2317）、川湖（2059）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）等股普遍下跌，資金轉進傳產股的塑膠、鋼鐵、航運等類股。

盤面上由聯發科（2454）、欣興（3037）、台達電（2308）、英業達（2356）等股表現抗跌，但在台積電、鴻海尾盤賣壓加重下，大盤指數終場以27,342.53點作收，三大法人賣超188.24億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超243.49億元，投信買超77.15億元；自營商賣超（合計）21.9億元，其中自營商（自行買賣）買超24.59億元、自營商（避險）賣超46.49億元。