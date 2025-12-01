聽新聞
0:00 / 0:00
外資賣超243億元、0050遭賣超逾5.5萬張 但竟大買這檔金融股逾3萬張
台股1日開高走低盤中翻黑，終場收在最低的27,342.53點，下跌283.95點，外資賣超243.49億元，統計外資買賣超個股，單日賣超元大台灣50（0050）達55,408張最多，其次是賣超第一金（2892）23,133張，但上周五遭大賣的台新新光金（2887）則成為外買超第一名，單日買超31,396張。
台股12月第1個交易日指數開高走低，早盤以27,674.16點開出，上漲47.68點，指數開高後一度拉升至27,697.06點，但攻勢後繼乏力，不到10分鐘就翻黑下挫，權王台積電（2330）開高走低，鴻海（2317）、川湖（2059）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）等股普遍下跌，資金轉進傳產股的塑膠、鋼鐵、航運等類股。
盤面上由聯發科（2454）、欣興（3037）、台達電（2308）、英業達（2356）等股表現抗跌，但在台積電、鴻海尾盤賣壓加重下，大盤指數終場以27,342.53點作收，三大法人賣超188.24億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超243.49億元，投信買超77.15億元；自營商賣超（合計）21.9億元，其中自營商（自行買賣）買超24.59億元、自營商（避險）賣超46.49億元。
統計外資買賣超前十大個股，台新新光金在上周五遭外資大賣，1日則是轉為買超31,396張，居外資買超第一名，其次是買超聯電（2303）21,727張，買超個股第三名為欣興，單日獲外資買超15,401張；外資賣超冠軍為0050，其次是賣超第一金23,133張，友達（2409）也遭賣超20,061張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言