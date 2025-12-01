快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超243億元、0050遭賣超逾5.5萬張 但竟大買這檔金融股逾3萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股1日開高走低盤中翻黑，終場收在最低的27,342.53點，下跌283.95點，外資賣超243.49億元，統計外資買賣超個股，單日賣超元大台灣50（0050）達55,408張最多，其次是賣超第一金（2892）23,133張，但上周五遭大賣的台新新光金（2887）則成為外買超第一名，單日買超31,396張。

台股12月第1個交易日指數開高走低，早盤以27,674.16點開出，上漲47.68點，指數開高後一度拉升至27,697.06點，但攻勢後繼乏力，不到10分鐘就翻黑下挫，權王台積電（2330）開高走低，鴻海（2317）、川湖（2059）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）等股普遍下跌，資金轉進傳產股的塑膠、鋼鐵、航運等類股。

盤面上由聯發科（2454）、欣興（3037）、台達電（2308）、英業達（2356）等股表現抗跌，但在台積電、鴻海尾盤賣壓加重下，大盤指數終場以27,342.53點作收，三大法人賣超188.24億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超243.49億元，投信買超77.15億元；自營商賣超（合計）21.9億元，其中自營商（自行買賣）買超24.59億元、自營商（避險）賣超46.49億元。

統計外資買賣超前十大個股，台新新光金在上周五遭外資大賣，1日則是轉為買超31,396張，居外資買超第一名，其次是買超聯電（2303）21,727張，買超個股第三名為欣興，單日獲外資買超15,401張；外資賣超冠軍為0050，其次是賣超第一金23,133張，友達（2409）也遭賣超20,061張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台新新光金

延伸閱讀

台股早盤跌近百點 台積電、鴻海疲軟

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

ASIC伺服器崛起 鴻海好威通吃雲端服務供應商大單

外資買超134億元 這檔人氣股果然高居個股冠軍

相關新聞

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

台股12月首個交易日遭美股期指疲弱壓制，指數開高47.68點報27,674.16點，盤中一度上漲至27,697.06點，...

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

華南永昌證券1日舉辦2026投資趨勢展望，邀請華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及...

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股強勢反彈，加權指數距離歷史高點僅剩最後一哩路，多檔主動式台股基金淨值就已領先創高，並催生出第二檔淨值在400元以上的...

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量...

資金重返 新興市場主權債「重裝上陣」

展望2026年，國泰投顧認為許多新興市場債國家歷經主權債信評上調、加上投資人追逐收益下，資金正在重返，紛紛對新興市場債資...

記憶體漲勢可望延續？ 野村投信這樣說...

近期台股波動加劇，市場受美國聯準會12月降息與否不確定性，以及對輝達財報的過度解讀影響。野村投信表示，這波修正屬於短期雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。