台股上週大漲逾千點 外資減碼172億元連8賣

中央社／ 台北1日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股上週強彈，11月28日集中市場指數收在27626.48點，週漲1191.54點或4.51%。不過根據台灣證券交易所統計，外資持續站在賣方，上週賣超新台幣172.11億元，為連續第8週賣超。

個股方面，上週外資賣超前3名上市公司為富邦金10萬2309張、台新新光金5萬8651張，以及第一金4萬5333張，皆為金控股，另外賣超鴻海4萬1913張排第4。

買超榜方面，上週外資買超前3名上市公司為欣興4萬1415張、聯電3萬6924張，和凱基金3萬4506張。

另統計今年初至11月28日止，外資累計賣超金額為5392.58億元。外資總持有股票市值42兆2705億元，占全體上市股票市值比重47.01%。

外資 台新新光金

