打敗大盤 ROE 更重要！這檔台股 ETF 近一年報酬居冠

台股在AI應用發展帶動下屢創驚奇，AI淘金潮中的「鏟子超人」台積電（2330）今年以來至11月底漲幅達35%，成為推升大盤創高的主力。綜觀台股ETF中，除了元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF因「含積量」持續提高，今年報酬率相當亮眼外，標榜「高含積」的科技主題型ETF也跟著水漲船高。例如富邦科技（0052）含積量高達七成、元大電子（0053）含積量也逾五成，今年截至11月底的報酬率都近四成，優於0050與006208。

不過，即便「含積量」不高，報酬率也不一定會輸，甚至還可能更強。例如今年才掛牌的主動式台股ETF—主動統一台股增長（00981A），其含積量不到10%，但掛牌以來報酬率高達6成，成為台股ETF績效冠軍。而在被動指數型ETF方面，則有中信小資高價30（00894）以含積量未達三成的比重，搶占近一年台股被動ETF績效冠軍寶座。

中國信託投信基金經理人韓聖弘分析，雖然台積電與大盤相關係數高達0.9，是穩定指數的基石，但若追求超額報酬（Alpha），「高價股」往往具備更強的股價爆發力。00894雖然台積電占比僅約29%，屬於「低含積」ETF，但在近一年的報酬率高達38.5%，在同類型被動式ETF中排名第一；若拉長至三年報酬率更達157.7%，顯示其選股策略經得起市場考驗。

韓聖弘進一步指出，投資人往往擔心台積電占比低會跟不上大盤，但數據證明，透過高價策略篩選出的電子與半導體成長股，動能往往比權值股更強勁。00894鎖定股價高、具備市場領頭地位的企業。這些「千金股」或「準千金股」通常掌握關鍵技術或具有高市占率，在多頭時期往往是外資與法人追捧的焦點，具備「領漲抗跌」的特性。

其次，00894的指數編製邏輯重視股東權益報酬率（ROE），其成分股ROE高達32.74%，超越台積電的30.04%。這代表00894所持有的一籃子股票，其運用資金創造獲利的效率，整體而言比單押台積電更為優異。

韓聖弘表示，00894具備「進可攻、退可守」三大優勢，首先相較於押注台積電，透過一籃子股票可降低單一風險，避免過度集中於單一權值股，降低受大盤劇烈波動的影響。其次是不錯過領頭企業成長，雖不重倉，但仍保有約三成的台積電部位，持續參與半導體領頭企業的長線紅利。最後是聚焦股性活潑的高價黑馬股，發揮高彈性優勢，同時尋求超額報酬的機會。

韓聖弘指出，00894的設計初衷，就是讓資金有限的小資族，能透過 ETF「化整為零」，一次打包台股最高貴、最強勢的30檔高價股。在AI浪潮持續擴散至應用端的近幾年，這類具備高成長動能的ETF，可望成為投資人資產配置中不可或缺的「攻擊型」持股。