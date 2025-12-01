快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

00713再配0.78元、今年配息率7.7% 靜待明年開花結果

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股ETF人氣排行第八大的元大台灣高息低波（00713）1日公告配息，根據元大投信公告，每受益權單位擬配發0.78元，今年第4季配發金額持平於上一季度，以1日收盤價50.15元換算，單季配息率為1.55%，今年實際配息率來到7.73%，除息日為12月19日、領息日為2026年1月12日，此次參與除息的最後買進日為12月18日。

元大台灣高息低波受益人數為382,150人，追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數，台股1日拉回整理，下跌1.03%，再度展現其抗跌特性，僅有小跌0.09%，累計今年市價含息上漲0.44%，採季配息，每年3月、6月、9月、12月除息；截至11月28日，前十大成分股及權重依序為遠傳（4904）9.98%、第一金（2892）9.86%、台灣大（3045）9.25%、統一超（2912）6.68%、台新新光金（2887）4.73%、玉山金（2884）4.33%、聯強（2347）3.46%、聯電（2303）2.04%、華碩（2357）2.03%、健鼎（3044）1.88%。

回顧元大台灣高息低波今年前三季配息，金額依序為1.4元、1.1元、0.78元，單配息率依序為2.54%、2.12%、1.50%。2024年全年配息金額為5.28元，實際配息率為9.23%。

就填息表現來看，元大台灣高息低波今年第3季花21個交易日完成填息、第2季則是55個交易日。

展望後市，法人認為，根據市場預估，明年台股企業獲利仍將有二位數增長，除了電子產業持續樂觀之外，傳產、金融可望逐漸擺脫關稅利空，出現轉機，明年類股輪動表現可期，預期元大台灣高息低波將有機會完成築底，靜待明年再表現。

配息 元大投信

延伸閱讀

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

美股收紅 投顧：台股基本面佳AI扮推手

相關新聞

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

台股12月首個交易日遭美股期指疲弱壓制，指數開高47.68點報27,674.16點，盤中一度上漲至27,697.06點，...

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

華南永昌證券1日舉辦2026投資趨勢展望，邀請華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及...

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股強勢反彈，加權指數距離歷史高點僅剩最後一哩路，多檔主動式台股基金淨值就已領先創高，並催生出第二檔淨值在400元以上的...

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量...

資金重返 新興市場主權債「重裝上陣」

展望2026年，國泰投顧認為許多新興市場債國家歷經主權債信評上調、加上投資人追逐收益下，資金正在重返，紛紛對新興市場債資...

記憶體漲勢可望延續？ 野村投信這樣說...

近期台股波動加劇，市場受美國聯準會12月降息與否不確定性，以及對輝達財報的過度解讀影響。野村投信表示，這波修正屬於短期雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。