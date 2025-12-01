風險偏好提升？外資上周狂賣金融股 資金追捧這檔 PCB 指標股

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超172.11億元，賣超富邦金（2881）10.23萬張最多、另買超PCB大廠欣興（3037）4.14萬張最多。

上周（11/24~11/28）外資在集中市場賣超172.11億元，另統計自今年初至11月28日止，外資累計賣超為5,392.58億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名欣興買超4.14萬張、第二名聯電（2303）買超3.69萬張、第三名凱基金（2883）買超3.45萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名富邦金賣超10.23萬張、第二名台新新光金（2887）賣超5.86萬張、第三名第一金（2892）賣超4.53萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為42兆2,705.57億元新台幣，占全體上市股票市值的47.01%，較11月21日的40兆3,695.46億元新台幣，增加1兆9,010.11億元。