臺灣指數公司推特選臺灣 TOP50 指數 聚焦市值前50大兼顧獲利與動能

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣TOP50指數 (簡稱特選臺灣TOP50指數)，自2025年12月1日委請臺灣證券交易所於交易時間內每5秒計算及發布即時指數一次。

特選臺灣TOP50指數以上市股票為母體，經流動性篩選後，自營運有獲利的公司，依發行市值由高至低依序選取50檔股票；每年2、5、8、11月進行定期審核，成分股以自由流通市值加權，且權重配置亦兼顧動能表現佳之公司，以表彰臺灣大型權值股績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2020年9月至2025年9月累積報酬率為159.44%及2024年指數殖利率為4.03%，表現優於加權指數（143.19%、3.27%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、智邦（2345）、台光電（2383）、聯發科（2454）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、奇鋐（3017）及緯穎（6669）。

臺灣指數公司表示，市值型指數通常指使用公司市值規模，作為成分股篩選指標或加權方法所編製之指數，方法簡單易懂且具市場代表性，追蹤市值型指數的ETF亦常見成為投資人定期定額受歡迎的投資選項之一。根據2025年10月證交所定期定額交易戶數統計ETF排行，前五名的台股ETF中，市值型ETF共有2檔，總交易戶數合計843,761戶，較去年同期（2檔及497,204戶）成長幅度達69.7%。此外，同期間受益人數亦成長1,127,905人，成長幅度達64.9%，反映近期市值型ETF深受投資人的高度青睞。

特選臺灣TOP50指數聚焦台股發行市值前50大，具有成分股公司營運獲利及市場代表性的特色，希能發行金融商品，豐富被動式投資的選項。