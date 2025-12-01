快訊

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

臺灣指數公司推特選臺灣 TOP50 指數 聚焦市值前50大兼顧獲利與動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
特選臺灣TOP50指數與加權股價指數的績效表現比較。(資料來源：臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司)
特選臺灣TOP50指數與加權股價指數的績效表現比較。(資料來源：臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司)

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣TOP50指數 (簡稱特選臺灣TOP50指數)，自2025年12月1日委請臺灣證券交易所於交易時間內每5秒計算及發布即時指數一次。

特選臺灣TOP50指數以上市股票為母體，經流動性篩選後，自營運有獲利的公司，依發行市值由高至低依序選取50檔股票；每年2、5、8、11月進行定期審核，成分股以自由流通市值加權，且權重配置亦兼顧動能表現佳之公司，以表彰臺灣大型權值股績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2020年9月至2025年9月累積報酬率為159.44%及2024年指數殖利率為4.03%，表現優於加權指數（143.19%、3.27%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、智邦（2345）、台光電（2383）、聯發科（2454）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、奇鋐（3017）及緯穎（6669）。

臺灣指數公司表示，市值型指數通常指使用公司市值規模，作為成分股篩選指標或加權方法所編製之指數，方法簡單易懂且具市場代表性，追蹤市值型指數的ETF亦常見成為投資人定期定額受歡迎的投資選項之一。根據2025年10月證交所定期定額交易戶數統計ETF排行，前五名的台股ETF中，市值型ETF共有2檔，總交易戶數合計843,761戶，較去年同期（2檔及497,204戶）成長幅度達69.7%。此外，同期間受益人數亦成長1,127,905人，成長幅度達64.9%，反映近期市值型ETF深受投資人的高度青睞。

特選臺灣TOP50指數聚焦台股發行市值前50大，具有成分股公司營運獲利及市場代表性的特色，希能發行金融商品，豐富被動式投資的選項。

ETF

延伸閱讀

推特「純手繪」繪師創作竟浮現Gemini浮水印？被踢爆後卻反嗆網友

最牛一輪／緯穎吸睛 國泰54好旺

難以反制...Coser嘆推特網友用她的作品來「照騙」吸引上萬追蹤

奇鋐高點下挫20% 大摩：不必擔心Vera Rubin運算匣設計標準化衝擊

相關新聞

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

台股12月首個交易日遭美股期指疲弱壓制，指數開高47.68點報27,674.16點，盤中一度上漲至27,697.06點，...

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

華南永昌證券1日舉辦2026投資趨勢展望，邀請華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及...

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股強勢反彈，加權指數距離歷史高點僅剩最後一哩路，多檔主動式台股基金淨值就已領先創高，並催生出第二檔淨值在400元以上的...

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量...

資金重返 新興市場主權債「重裝上陣」

展望2026年，國泰投顧認為許多新興市場債國家歷經主權債信評上調、加上投資人追逐收益下，資金正在重返，紛紛對新興市場債資...

記憶體漲勢可望延續？ 野村投信這樣說...

近期台股波動加劇，市場受美國聯準會12月降息與否不確定性，以及對輝達財報的過度解讀影響。野村投信表示，這波修正屬於短期雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。