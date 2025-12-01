外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

台股12月首個交易日遭美股期指疲弱壓制，指數開高47.68點報27,674.16點，盤中一度上漲至27,697.06點，但漲勢僅維持不到10分鐘即翻黑。權值龍頭台積電（2330）開高走低，鴻海（2317）、川湖（2059）、緯穎（6669）及日月光投控（3711）等大型電子股普遍回落，多空在27,400~27,600點間拉鋸。盤面資金明顯轉向塑膠、鋼鐵、航運等傳產股避風，台達電（2308）、聯發科（2454）、廣達（2382）等少數電子股仍支撐盤面。臨收，台積電、鴻海遭空頭加重調節，拖累大盤跌點擴大至283.95點，以27,342.53點作收，月線與5日線同步失守，成交值小幅增至4,764.74億元。三大法人續賣超188.24億元，僅投信連4買。

法人指出，原定於9月公布的美國9月個人消費支出物價指數（PCE）已延至12月5日發布，將成為聯準會12月9日至10日利率決策的重要參考依據。同時，台股即將公布11月營收，個股短線表現料將成市場焦點，投資人可留意具成長性標的。

統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超243.49億元，投信買超77.15億元；自營商賣超（合計）21.9億元，其中自營商（自行買賣）買超24.59億元、自營商（避險）賣超46.49億元。

統計1日成交值逾百億元個股，共9檔，電子股仍是盤面主力。依序為：台積電433.09億元，股價跌2.08%、收1,410元；聯發科275.52億元，股價漲3.58%、收1,445元；台達電160.88億元，股價漲4.4%、收973元；南亞科（2408）143.91億元，股價漲2.4%、收149.5元；南亞（1303）143.63億元，股價漲3.56%、收61.1元；欣興（3037）139.72億元，股價漲5.63%、收197元；波若威（3163）114.21億元，股價漲1.89%、收324元；鴻海112.81億元，股價跌1.55%、收222元；金像電（2368）105.02億元，股價跌1.74%、收622元。

在成交量方面，1日成交超過十萬張的個股共有7檔，其中南亞勇奪人氣王。依序為：南亞233,260張；主動統一台股增長（00981A）成交232,448張，股價跌2.16%、收15.88元；台玻（1802）209,185張，股價跌1.4%、收35.25元；力積電（6770）164,113張，股價跌0.29%、收34元；華東（8110）122,095張，股價漲9.88%、收40.6元；兆赫（2485）116,567張，股價跌3.81%、收22.75元；華邦電（2344）112,448張，股價跌0.69%、收57.6元。