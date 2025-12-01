快訊

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

台股跌283點失守月線 分析師：消化漲多賣壓

中央社／ 台北1日電

台股歷經上週大漲逾千點後，今天指數開高走低，台積電尾盤壓低，下跌30元，收在1410元，與指數雙雙收在今天最低點，台股終場跌283.95點，收在27342.53點，失守月線；分析師指出，台股回檔消化漲多賣壓，後續若能重新站穩月線，有助多頭再起。

台股上週回神大漲1191.54點，今天開盤無力上攻，指數以27674.16點開高，隨後震盪走低，終場失守月線約27414點和5日線約27369點。

台股加權指數終場下跌283.95點，收在27342.53點，跌幅1.03%，成交金額新台幣4764.7億元。電子股跌1.32%、金融股跌0.05%，櫃買指數下跌0.98%。

權值股漲跌互見，台積電尾盤壓低，終場下跌30元，收1410元，為今天最低點，跌幅2.08%，鴻海收跌1.55%，聯發科、台達電則發揮撐盤效果，分別收漲3.58%、4.4%，廣達上漲1.77%。

PCB族群漲跌互見，欣興、台虹收漲5%，瀚宇博漲逾3%，金像電、精成科、台光電走跌。

俄烏戰爭有望停戰，重建商機帶動散裝族群上漲，新興漲逾3%，中航、慧洋-KY漲逾5%，貨櫃三雄萬海、陽明、長榮力守紅盤。

觀察高價股走勢，股王信驊終場下跌逾5%，失守7000元大關，收在6915元，川湖大跌逾9%，穎崴下探跌停2550元，高價股普遍呈現疲軟態勢，但台股今天仍保住「26千金股」。

資深分析師簡伯儀表示，台股今天出現回測走勢，由於上週大幅上漲，市場累積一定的漲多賣壓，今天指數回檔屬於正常的消化過程。觀察技術面，指數在拉回期間跌破月線，若未來兩日能重新站穩月線，將有助於多頭再取得主導位置。

他強調，股市「漲多即是利空」，短線整理屬於合理現象，目前仍位於相對高檔區間，適度震盪有助於行情健康發展。

簡伯儀指出，過往12月台股上漲機率偏高，今年在聯準會延續資金寬鬆取向的背景下，市場資金動能不變，他認為，現階段指數位置並非觀察重點，「應看支撐、不看壓力」，月線能否重新站回，將成為後續行情的重要指標。

台股

延伸閱讀

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

國泰金法說消息發酵、股價觸及5日線 手牽台新新光金齊穩盤

這檔載板股上周獲外資買超逾4萬張高居第一 股價逆勢上漲挑戰200元

相關新聞

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

台股12月首個交易日遭美股期指疲弱壓制，指數開高47.68點報27,674.16點，盤中一度上漲至27,697.06點，...

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

華南永昌證券1日舉辦2026投資趨勢展望，邀請華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及...

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股強勢反彈，加權指數距離歷史高點僅剩最後一哩路，多檔主動式台股基金淨值就已領先創高，並催生出第二檔淨值在400元以上的...

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量...

資金重返 新興市場主權債「重裝上陣」

展望2026年，國泰投顧認為許多新興市場債國家歷經主權債信評上調、加上投資人追逐收益下，資金正在重返，紛紛對新興市場債資...

記憶體漲勢可望延續？ 野村投信這樣說...

近期台股波動加劇，市場受美國聯準會12月降息與否不確定性，以及對輝達財報的過度解讀影響。野村投信表示，這波修正屬於短期雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。